Peygamberimizin Berat kandili sözleri | Peygamberimizin Berat kandili mesajları

Üç ayların gelmesiyle birlikte 27 Mart Cumartesi günü idrak edecek olan Berat Kandili, müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Müminler Peygamberimizin bu kıymetli gün hakkındaki sözlerini ve mesajlarını araştırmaya koyuldu. Peki Peygamberimizin Berat kandili sözleri nelerdir?
Berat Gecesi tüm Müslümanların heyecanla bekledikleri mübarek gecelerden biridir. Bu gecede her kulun bir yıllık ameli, harekâtı, tefrik ve tespit edilir. Ecellerin defteri, rızıkların taksimi de bu gece gerçekleşir. Bu gece, rahmet-i İlâhiyenin ve gök kapılarının açıldığı en mübarek gecelerden biridir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şu şekilde buyurmuştur:
“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…”
Oldukça önemli olan bu gece de mutlaka tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı ve Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını fazlaca okurdu.
Hz. Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli başka dualar var. Onlar da şöyle;
“Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”
Anlamı:
“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”
Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
ALLAH’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.
AIIah'in rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI günesiniz hiç soImasin, yüzünüz aydin oIsun, kabriniz nur doIsun, makaminiz Firdevs, duaIariniz kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun..
Beraat kandiIin mübarek oIsun. AIIah sana sevdikIerinIe beraber mutIu ve huzurIu bir şekiIde yaşamayı nasip etsin.
Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Berat kandilimiz Hayırlı Olsun.
Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Hayırlı Kandiller.
Berat kelimesinin asıl hali Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de mevcuttur.