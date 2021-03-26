Peygamberimizin Berat kandili sözleri | Peygamberimizin Berat kandili mesajları

Üç ayların gelmesiyle birlikte 27 Mart Cumartesi günü idrak edecek olan Berat Kandili, müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Müminler Peygamberimizin bu kıymetli gün hakkındaki sözlerini ve mesajlarını araştırmaya koyuldu. Peki Peygamberimizin Berat kandili sözleri nelerdir?

PEYGAMBERİMİZİN BERAT KANDİLİ SÖZLERİ, MESAJLARI VE DUALARI

Berat Gecesi tüm Müslümanların heyecanla bekledikleri mübarek gecelerden biridir. Bu gecede her kulun bir yıllık ameli, harekâtı, tefrik ve tespit edilir. Ecellerin defteri, rızıkların taksimi de bu gece gerçekleşir. Bu gece, rahmet-i İlâhiyenin ve gök kapılarının açıldığı en mübarek gecelerden biridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şu şekilde buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…”

Oldukça önemli olan bu gece de mutlaka tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı ve Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını fazlaca okurdu.