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Peygamberliğini ilan eden şarlatan çiftliğinde çocukları evlendiriyordu! Mezarları bulundu, görüntüler paylaşıldı

BBC BBC
15.03.2024 08:23
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56 yaşındaki adam peygamberliğini ilan etti, yüzlerce çocuğu alıkoyduğu çiftlikte çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlar bulundu. Zimbabve'de dünyayı sarsacak gelişmenin ardından Ishmael Chokurongerwa cezasız kalmadı. Çocuk evliliğini savunan tarikattan korkunç detaylar gün yüzüne çıktı.

Peygamberliğini ilan eden şarlatan çiftliğinde çocukları evlendiriyordu! Mezarları bulundu, görüntüler paylaşıldı

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

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Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.

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ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ ÇİFTLİK

Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.

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MEZARLAR BULUNDU

Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu. Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi. Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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ÇOCUK EVLİLİĞİNİ SAVUNUYORLAR

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil.

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Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor. Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.

ONLARA GÖRE DÜNYANIN SONU YAKIN

Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi. Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zimbabve çocuk istismarı peygamber
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