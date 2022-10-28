Philips ve Karaca airfryer karşılaştırması, kullanıcı yorumları

Mutfağına sağlıklı bir dokunuş yapmak ve içi sulu dışı çıtır enfes yiyecekler pişirmek isteyenlere airfryer çeşitleri tavsiye ediliyor. Sıcak havayı eşit şekilde dağıtıp yüksek hızda döndürerek yiyecekleri eşit derecede pişirebilen airfryer modelleri, kısa sürede sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlıyor. Airfryer seçiminde hazne genişliği, çalışma gücü, mobil uygulama desteği ve malzeme kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız Karaca ile Philips airfryer karşılaştırmamıza başlayalım!

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün teknik özellikleri

Barındırdığı bir dolu başarılı özellik sayesinde mutfaklara fonksiyon kazandıran Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, alüminyum malzemesiyle güvenli ve dayanıklı kullanım sunuyor. 1400 Watt çalışma gücüyle yiyecekleri en kısa sürede hazırlayan model, Rapid Air teknolojisi sayesinde çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan sıcak havayı yiyeceklerin etrafında döndürerek pişirme işlemini tamamlıyor. Sıcak tutma özelliği sayesinde pişmiş yiyecekleri 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletiyor. Geniş dijital ekranı sayesinde daha kolay görülüyor. Önceden ayarlanmış pişirme programları ile yemek yapmayı daha pratik hâle getiriyor. 4.5 litre iç hacmiyle çoklu porsiyonlar pişirebiliyor. NutriU mobil uygulama desteği sayesinde birçok farklı lezzetli tarif sunuyor. İç parçaları çıkartılabilen ürün, ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanarak temizlenebiliyor.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

4.5 litre geniş iç hacmiyle Philips vs Karaca Airfryer karşılaştırmalarında avantajlı bir konuma geliyor.

Hafızasında kolay pişirme yöntemleri için ön ayarlar bulunduran model, zamanı kısıtlı olanlara önemli bir avantaj sunuyor.

Fritözün dikkat çeken avantajlarından biri de iç haznesinin kolayca çıkartılıp elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabilmesi.

Ürün şeffaf kapak bulundurmadığı için pişirme durumu, iç hazneyi açmadan görülemiyor. Bu durum içerdeki sıcak havanın dağılmasına yol açarak dezavantaj oluşturuyor.

Model her ne kadar geniş pişirme hacmi sunsa da büyük yapısı sebebiyle dar mutfaklarda dezavantaj yaratıyor.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ü kullananların yorumları

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz kullanıcı yorumlarında ürünün modern tasarımından övgüyle bahsedilmiş. Geniş dijital ekranı, pişirme ayarlarının rahatlıkla görülmesini sağlamış. Ürünün herhangi bir kurulum gerektirmemesi, fişe takıldığı anda çalışmaya hazır hâle gelmesi ve önceden kaydedilmiş pişirme programları olması kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamış. Philips Airfryer yorumlarında ürünün kokusuz pişirme işlemi yapması da takdir edilmiş. Kullanıcılar genel olarak 4.5 litrelik pişirme hacmini yeterli bulsa da bazı kalabalık aileler, çoklu porsiyon pişirmede ürünü yetersiz bulmuş. Ürünün pişirme sepetinin bulaşık makinesinde temizlenebilmesi, zamanı kısıtlı kullanıcıları önemli bir yükten kurtarmış. NutriU uygulama desteği sayesinde birçok kullanıcı, yeni tarifler keşfederek mutfaklarına lezzet kazandırmış.

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü'nün teknik özellikleri

Zarif ve kompakt tasarımıyla mutfaklara kolayca uyum sağlayan Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü, kullanıcı dostu özellikler barındırıyor. Ön yüzeyde ısı ve zaman ayarı için kontrol mekanizmaları sunan model, üst kısımdaki dokunmatik ekran üzerinden yiyeceklerin nasıl hazırlanacağının belirlenmesini sağlıyor. İster yağ kullanarak ister hiç yağ kullanmadan yiyecekleri hazırlayan model, yağ sıçratmadığı için temiz bir pişirme süreci sağlıyor. Pişirme sepeti yanmaz ve yapışmaz malzemelerden üretildiği için rahatlıkla çıkartılıp temizlenebiliyor. Arzu edilirse bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. 1300 Watt çalışma gücüne sahip Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü, 200 dereceye kadar sıcaklık sağlıyor. 3.5 litre pişirme kapasitesine sahip ürün; sebze, tavuk, balık, kırmızı et, kestane ve kek gibi birçok farklı gıdayı kolayca pişiriyor.

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü'nün avantaj ve dezavantajları

Modelin en önemli avantajları arasında yağ sıçratmadan temiz bir şekilde yiyecekleri hazırlaması bulunuyor.

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü, kompakt tasarımı sayesinde dar mutfaklarda kolayca yer bularak alan avantajı sağlıyor.

Modelin önemli bir avantajı da Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'e oranla çok daha uygun fiyatlı olması.

Ürünün şeffaf kapak bulundurmaması, dezavantaj yaratıyor.

Modelin en büyük dezavantajı 3.5 l pişirme hacmine sahip olması. Bu sebeple ürün, 4.5 litre pişirme hacmi sunan Philips HD9252/90 Airfryer'ın gerisinde kalıyor.

1300 Watt gücünde çalışan model, 1400 Watt güce sahip Philips HD9252/90 Airfryer karşısında dezavantajlı konuma düşüyor.

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü'nü kullananların yorumları

Karaca Foodrition Single Pan Siyah Yağsız Hava Fritözü'nü kullananlar, ürünün iç hacmi konusunda görüş ayrılığına düşmüş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar iç hacmin üç kişi için yeterli olduğunu söylerken bazı kullanıcılar, 3.5 litrenin yeterli olmadığından bahsetmişler. Karaca Airfryer yorumlarında ürünün pişirme işlemi sırasında koku yapmamasından övgüyle bahsedilmiş. Aynı şekilde yağ da sıçratmadığı için mutfaklar hep temiz kalmış. Karaca Airfryer'ı kullananlar, ürünün kolayca çıkartılıp yıkanabilmesinden de memnun kalmış.

Alternatif ürünler

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Kompakt tasarımıyla mutfaklarda fazla yer kaplamayan Karaca Multifry Siyah Air Fryer Yağsız Fritöz, uygun fiyatıyla da bütçesi kısıtlı olanlar için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kızartma fonksiyonuyla çok sevilen model, ısıtma ve fırınlama gibi işlemleri de başarıyla yapabiliyor. Yağ sıçratmayan 2,6 litre kapasiteli ürün, 200 dereceye kadar sıcaklık ayarı sunuyor.

2. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

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3. Karaca Air Pro Cook Xl 2 In 1 Konuşan Airfryer Rosegold

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Şık ve zarif tasarımıyla mutfaklara tarz kazandıran Karaca Air Pro Cook Xl 2 In 1 Konuşan Airfryer Rosegold, sulu yemek bile pişirebiliyor! Kokusuz ve dumansız çalışma özelliği sayesinde takdir toplayan model, 4 litre iç hacme sahip. Ürünün iç parçaları çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Cihazın sebze meyve kurutma ve yoğurt mayalaması da cabası!

4. Philips Hd9260/90 Airfryer Xl Plastik Sıcak Hava Fritöz

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5. Karaca Inox Airfryer Fritöz

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