HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

24.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pablo Picasso’ya ait 11 eser, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen açık artırmada 110 milyon dolara satıldı.

Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

Pablo Picasso'ya ait 11 eser, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen açık artırmada 110 milyon dolara satıldı.

MGM Resorts'un sahibi olduğu eserler 20 yıldan uzun süredir Bellagio Hotel'de sergileniyordu.

Eserler arasında dokuz resim ve iki seramik bulunuyordu.

Açık artırmada en yüksek meblağ, Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın adlı resme ödendi.

Picasso'nun ilham perisi olarak nitelediği sevgilisi Marie-Therese Walter'ı çizdiği 1938 tarihli resim 40,5 milyon dolara alıcı buldu.

Resmin 20-30 milyon dolar arasında satılacağı tahmin ediliyordu.

1973'te hayatını kaybeden İspanyol ressamın açık artırmaya çıkarılan 11 eserin en eskisi ile en yenisi arasında yaklaşık 50 yıl vardı.

Picasso'nun bir diğer başyapıtı Adam ve Çocuk ise 24,4 milyon dolara satıldı.

Müzayede evi Sotheby's "Neredeyse 2 metre uzunluğundaki 1959 tarihli bu resim, Picasso'nun kariyerindeki o önemli noktasındaki başarılarının son derece etkileyici bir örneği" ifadelerini kullandı.

Picasso'nun 1942'de Paris Nazi işgali altındayken çizdiği Meyve Sepeti ve Çiçeklerle Natürmort adlı eser de 16,6 milyon dolara satıldı.

Sotheby's "İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım ve zorluğa rağmen 1940-44 arası Picasso'nun en verimli dönemlerindendi" dedi.

Açık artırmaya çıkan koleksiyon, Bellagio Hotel'in sahibi, ABD'li kumarhaneler kralı Steve Wynn tarafından 20 yıl önce toplanmaya başlanmıştı.

Satıştan gelecek gelirin bir kısmının, otelin sanat koleksiyonuna daha fazla kadın, azınlık ve gelişmekte olan ülkelerden sanatçının eklenmesi için kullanılacağı açıklandı.

Eserleri alan kişilerin isimleri açıklanmadı.

Picasso'nun bugüne kadar en pahalıya satılan eseri ise Cezayirli Kadınlar oldu.

Resim 2015'te 179,4 milyon dolara satılmıştı.

En yüksek fiyata satılan Picasso eserleri

  1. Cezayirli Kadınlar - 179,4 milyon dolar, 2015
  2. Çiçek Sepetli Genç Kız - 115 milyon dolar, 2018
  3. Nü, Yeşil Yapraklar ve Büst - 106,5 milyon dolar, 2010
  4. Pipolu Çocuk - 104 milyon dolar, 2004
  5. Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Marie-Therese) - 103,4 milyon dolar, 2021
          • -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERÜnlü oyuncu kansere yakalandıÜnlü oyuncu kansere yakalandı
Ünlü ressamın 11 eserinin satışı 110 milyon doları aştıÜnlü ressamın 11 eserinin satışı 110 milyon doları aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.