Picasso’nun 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

Pablo Picasso'ya ait 11 eser, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen açık artırmada 110 milyon dolara satıldı.

MGM Resorts'un sahibi olduğu eserler 20 yıldan uzun süredir Bellagio Hotel'de sergileniyordu.

Eserler arasında dokuz resim ve iki seramik bulunuyordu.

Açık artırmada en yüksek meblağ, Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın adlı resme ödendi.

Picasso'nun ilham perisi olarak nitelediği sevgilisi Marie-Therese Walter'ı çizdiği 1938 tarihli resim 40,5 milyon dolara alıcı buldu.

Resmin 20-30 milyon dolar arasında satılacağı tahmin ediliyordu.

1973'te hayatını kaybeden İspanyol ressamın açık artırmaya çıkarılan 11 eserin en eskisi ile en yenisi arasında yaklaşık 50 yıl vardı.

Picasso'nun bir diğer başyapıtı Adam ve Çocuk ise 24,4 milyon dolara satıldı.

Müzayede evi Sotheby's "Neredeyse 2 metre uzunluğundaki 1959 tarihli bu resim, Picasso'nun kariyerindeki o önemli noktasındaki başarılarının son derece etkileyici bir örneği" ifadelerini kullandı.

Picasso'nun 1942'de Paris Nazi işgali altındayken çizdiği Meyve Sepeti ve Çiçeklerle Natürmort adlı eser de 16,6 milyon dolara satıldı.

Sotheby's "İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım ve zorluğa rağmen 1940-44 arası Picasso'nun en verimli dönemlerindendi" dedi.

Açık artırmaya çıkan koleksiyon, Bellagio Hotel'in sahibi, ABD'li kumarhaneler kralı Steve Wynn tarafından 20 yıl önce toplanmaya başlanmıştı.

Satıştan gelecek gelirin bir kısmının, otelin sanat koleksiyonuna daha fazla kadın, azınlık ve gelişmekte olan ülkelerden sanatçının eklenmesi için kullanılacağı açıklandı.

Eserleri alan kişilerin isimleri açıklanmadı.

Picasso'nun bugüne kadar en pahalıya satılan eseri ise Cezayirli Kadınlar oldu.

Resim 2015'te 179,4 milyon dolara satılmıştı.

En yüksek fiyata satılan Picasso eserleri

Cezayirli Kadınlar - 179,4 milyon dolar, 2015 Çiçek Sepetli Genç Kız - 115 milyon dolar, 2018 Nü, Yeşil Yapraklar ve Büst - 106,5 milyon dolar, 2010 Pipolu Çocuk - 104 milyon dolar, 2004 Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Marie-Therese) - 103,4 milyon dolar, 2021

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