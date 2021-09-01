Pil Koruma özelliği ile fark yaratacak

Samsung böyle bir özelliği sadece tabletlerinde sunuyordu. Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold3’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte bu özellik artık akıllı telefonlarına da yansıdı.

Samsung Galaxy cihazlarda pil, depolama, bellek, güvenlik ve mobil veri kullanımının ilgili ayarlar “Cihaz bakım” kategorisinde ayrı değerlendiriliyor. Xiaomi grubu cihazlarındaki MIUI Güvenlik uygulaması diye geçiyor. Şimdi bu kategoriler için Samsung atağa geçmiş durumda.

Pil bölümünün altında, uygulamanın Galaxy Tab serisi tabletlerde Pili Koru adlı bir özelliği bulunuyor. Bunu açmak, şarjı %85 ile sınırlayacak. Pil ömrünün yıllar içinde uzatılmasına yardımcı olabiliyor.

Son gelen raporlara göre bu ‘Koru Pil’ özelliği artık yeni Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 üzerinde de mevcut. Samsung’un bu özelliğe sahip ilk akıllı telefonları olduğunu söyleyelim.

Şu anda bu özelliğin diğer Galaxy akıllı telefonlar için kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Çünkü son sözde One UI 3.1.1 güncellemesi ile Galaxy S21 serisine eklenmedi . Diğer OEM’lerin çoğu, telefonlarında benzer bir özellik sunduğundan, Samsung’un telefonlarına ‘Pil Koruma’ özelliğini getirmesini umuyoruz.

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