Pilates gerçekten boy uzatır mı? Uzman isim doğru bilinen yanlışları anlattı

Pilates Antrenörü Burcu Çağdaş Akyıldız, pilatesin etkilerine ve toplumda yaygın olarak bilinen yanlış inanışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PİLATES BOY UZATMAZ, POSTÜRÜ DÜZELTİR"

Sosyal medyada sıkça konuşulan “pilates boy uzatır mı?” sorusuna açıklık getiren Akyıldız, boy uzamasının belirli bir gelişim döneminden sonra doğal olarak tamamlandığını ve büyüme plaklarının kapanmasıyla sona erdiğini vurguladı.

Akyıldız, pilatesin boy uzatmadığını ancak omurganın doğal hizalanmasını destekleyerek postürü iyileştirdiğini belirterek, “Özellikle masa başında çalışan, omuzları öne düşen veya kambur duruş eğiliminde olan kişiler daha dik durdukları için daha uzun görünebilir. ‘Boyum uzadı’ algısının büyük kısmı postür değişiminden kaynaklanır” ifadelerini kullandı.

Ergenlik dönemindeki gençlerde yanlış algı oluşmaması gerektiğini de vurgulayan Akyıldız, pilatesin büyüme plaklarını etkilemediğini, bu nedenle boy uzamasını artırmadığı ya da durdurmadığını söyledi. Boy uzamasında genetik yapı, beslenme, uyku ve hormonal süreçlerin belirleyici olduğunu hatırlattı.

SADECE KADINLARA YÖNELİK BİR EGZERSİZ DEĞİL

Pilatesin en sık yanlış anlaşılan yönlerinden birinin “sadece kadınlara uygun bir spor olduğu” düşüncesi olduğunu belirten Akyıldız, bu algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cristiano Ronaldo ve Andy Murray gibi üst düzey sporcuların da pilatesi performans ve sakatlık önleme amacıyla kullandığını hatırlatan Akyıldız, pilatesin profesyonel sporculardan masa başı çalışanlara kadar herkes için uygun bir sistem olduğunu söyledi.

"SADECE ESNEME DEĞİL, CİDDİ BİR KONTROL VE KUVVET ÇALIŞMASIDIR"

Pilatesin yalnızca hafif ve esneme odaklı hareketlerden ibaret olduğu düşüncesinin de yanlış olduğunu belirten Akyıldız, özellikle sosyal medyada erkeklerin zorlandığı egzersiz içeriklerinin bu algıyı kırdığını ifade etti. Pilatesin kuvvet, koordinasyon, denge ve beden farkındalığı gerektiren kapsamlı bir egzersiz sistemi olduğunu vurguladı.

"REFORMER ŞART DEĞİL!"

Bir diğer yanlış inanışın ise pilatesin yalnızca reformer gibi ekipmanlarla etkili olacağı düşüncesi olduğunu söyleyen Akyıldız, mat pilatesin de doğru planlandığında son derece etkili olduğunu belirtti.

Pilatesin özünün ekipmandan ziyade hareket kalitesi, nefes, kontrol ve beden farkındalığı olduğunu vurguladı. Düzenli pilates yapan kişilerin ilk olarak vücutlarında “sıkılaşma” olarak tanımlanan değişimi fark ettiğini belirten Akyıldız, bunun yalnızca kas gücüyle değil, postür ve hareket kalitesindeki iyileşmeyle de ilişkili olduğunu söyledi.

Kişilerin daha dik durduğunu, sırt ve boyun ağrılarının azaldığını ve hareketlerin daha kontrollü hale geldiğini ifade etti.

"KİLO VERMEKTE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Pilatesin kilo verme sürecine katkı sağlayabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Akyıldız, asıl belirleyicinin enerji dengesi ve beslenme olduğunu vurguladı. Egzersizin bu süreci desteklediğini ancak en iyi sonucun dengeli beslenme, uyku ve düzenli hareketle birlikte alındığını söyledi.

EN SIK YAPILAN HATALAR

Kilo verme amacıyla pilates yapanların en sık yaptığı hatalardan birinin yalnızca haftada birkaç saat egzersize güvenip yaşam tarzını değiştirmemek olduğunu belirten Akyıldız, tartı odaklı yaklaşımın da yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

Pilates, hareket uzmanları tarafından kişinin ihtiyaçlarına uygun şekilde modifiye edildiğinde hemen her yaşa ve kondisyon seviyesine uyarlanabilen bir egzersiz sistemidir diyen Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti: "Ancak yeni geçirilmiş ameliyatlar, akut bel veya boyun ağrıları, ileri düzey omurga problemleri, hamilelik süreci ya da bazı nörolojik ve ortopedik rahatsızlıklar söz konusu olduğunda öncelikle doktor onayı alınmasını öneriyoruz.

Gerekli gördüğümüz durumlarda ise kişinin sağlık profesyonelleriyle kurduğu süreci desteklemek adına doktoru veya fizyoterapistiyle iletişime geçiyor, mevcut durumu hakkında bilgi alıyor ve egzersiz planını bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Amacımız herkese aynı programı uygulamak değil; kişinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve sağlık durumuna uygun, güvenli ve sürdürülebilir bir hareket planı oluşturmaktır.

Burada en az egzersiz programının kendisi kadar önemli olan bir diğer konu da üyelerin sağlık geçmişleriyle ilgili bilgileri hareket profesyonelleriyle açık ve doğru bir şekilde paylaşmalarıdır. Geçirilmiş ameliyatlar, mevcut ağrılar, tanı almış rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar veya devam eden tedavi süreçleri gibi bilgiler, kişinin ihtiyaçlarına uygun ve güvenli bir egzersiz planı oluşturabilmemiz açısından büyük önem taşır. Güvenli ve etkili bir egzersiz süreci, eğitmen ile üye arasındaki bu şeffaf iletişimle başlar."

MAT VE REFORMER FARKI

Reformer pilatesin kökeninin rehabilitasyon amaçlı geliştirildiğini hatırlatan Akyıldız, mat pilateste temel unsurun vücut ağırlığı ve yer çekimi olduğunu, reformerde ise yayların hem destek hem direnç sağladığını ifade etti.

Her iki yöntemin de farklı avantajlar sunduğunu ve birbirinin alternatifi olmadığını belirtti.

EVDE YAPILACAK EN ETKİLİ HAREKETLER

Akyıldız, evde ekipmansız yapılabilecek en temel üç hareketi ise şöyle sıraladı:

Kedi-İnek (Cat-Cow): Omurga hareketliliğini artırır, nefes ve hareket koordinasyonunu geliştirir.

Plank varyasyonları: Core bölgesini güçlendirir, tüm vücut stabilizasyonunu destekler.

Glute Bridge: Kalça ve arka zinciri aktive ederek duruş ve günlük hareket kapasitesini artırır.