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Pilav günü düzenlediler! 15 kişi koronavirüse yakalandı, 10 ev karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir bebeğin doğumu günü kutlamak yapılan pilav gününe katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı. Ayrıca, yapılan filyasyon çalışması sonucunda 10 ev karantinaya alındı.

Pilav günü düzenlediler! 15 kişi koronavirüse yakalandı, 10 ev karantinaya alındı

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi'nde oturan Afganistanlı aileler, bir bebeğin doğumu vesilesiyle kutlama yapmak için pilav günü düzenledi.

Çok sayıda ailenin katıldığı buluşmanın ardından, günlük çeşitli işlerde çalışan Afganistan uyruklu bazı kişilerde koronavirüs belirtileri ortaya çıktı.

15 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Hastanede yapılan testlerde, pilav gününe katılan 15 kişide Kovid-19 olduğu belirlendi. Testleri pozitif çıkanlar hastanelerde tedavi altına alındı.

10 EV KARANTİNAYA ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasında, 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 ev için karantina kararı aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini demir bariyer ve güvenlik şeridi ile kapattı.

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün toplu yenen yemekten sonra yayıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Pozitif çıkanların çoğu hastanede. Diğerleri de ev karantinasında. Karantinadaki evler polis ekiplerince kontrol ediliyor. Devletimizin ilgisi çok büyük. Gece gündüz evlere erzak geliyor. Sağlık ekipleri sürekli yardımcı oluyor."

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

Kaynak: AA

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