Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

Görüntüler, Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçak pilotu tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz sahili kıyılarına da vurdu. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlar da mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi.

SAHİL GÜVENLİK O GEMİYE ULAŞTI

Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayı mı yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, H.K. isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine Gemlik Körfezi'nde görüntüsünün alındığı bölgede bekleme yaptığı sırada ulaştı. Geminin kontrollerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geminin pis suyunun olmadığını, geminin yüklü olduğu için balastlarının boş olduğunu, bu kirliliği ortaya çıkarabilecek bir durumun oluşmadığını tespit etti. Her ihtimale karşı denizdeki kirli bölgeden numune de toplayan ekipler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) ve İl Çevre Laboratuvarı'na incelenmek üzene numuneleri gönderdi.