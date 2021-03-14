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  4. Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

14.03.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Pilot uçaktan paylaşmıştı! O görüntünün sebebi belli oldu

Bursa'nın üzerinden geçen uçaktaki pilot tarafından fotoğrafı çekilen kuru yük gemisinin çevresindeki kirlilik ve beyaz tabakanın nedeni anlaşıldı. Gemiyle alakası olmadığı anlaşılan beyaz tabakanın balıkçıların salya diye adlandırdığı fitoplankton patlaması denilen doğal bir olaydan dolayı kaynaklandığı anlaşıldı.

Görüntüler, Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçak pilotu tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz sahili kıyılarına da vurdu. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlar da mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi.

SAHİL GÜVENLİK O GEMİYE ULAŞTI

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Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayı mı yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, H.K. isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine Gemlik Körfezi'nde görüntüsünün alındığı bölgede bekleme yaptığı sırada ulaştı. Geminin kontrollerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geminin pis suyunun olmadığını, geminin yüklü olduğu için balastlarının boş olduğunu, bu kirliliği ortaya çıkarabilecek bir durumun oluşmadığını tespit etti. Her ihtimale karşı denizdeki kirli bölgeden numune de toplayan ekipler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) ve İl Çevre Laboratuvarı'na incelenmek üzene numuneleri gönderdi.

SALYA ADI VERİLEN FİTOPLANKTON PATLAMASI

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Geminin etrafındaki kirlilik gibi görünen beyaz tabakanın balıkçılar tarafından salya diye bilinen fitoplankton patlaması denilen doğa olayı olduğu ortaya çıktı. Deniz içerisinde yüzen alg denilen mikroorganizmaların yılın belirli zamanlarında öldükleri zaman suyun üzerinde böyle bir görünüme sebep oldukları, deniz üzerindeki tabakanın bazen sarı, bazen turuncu, bazen de kirli beyaz olabildiği belirtildi.
Gemlik Körfezi'nde son bir yıl içerisinde bu doğa olayı çok fazla artış gösterdiği için balıkçılar balık avlayamayacak duruma geldiler. Gemlik Körfezi ve çevresinde avlanan balıkçılar, denize bıraktıkları ağları geri topladıklarında ağlarına salya dolduğunu, balık avlayamaz duruma geldiklerini söylediler.

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(İHA)

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