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Pilotların son manevrası büyük bir faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yerleşim yerine düşen askeri helikopteri kullanan pilotların, üç binanın arasındaki boşluğun en uygun nokta olduğu öngörüsüyle son bir manevra yaptıkları ortaya çıktı - Büyük bir facianın önüne geçen bu manevranın doğruluğunu, helikopterin düştüğü yer ile binalar arasındaki mesafe ve bazı binalarda küçük çaplı sayılabilecek hasarlar da gözler önüne serdi - Şehit pilotların uzun yıllardır görev yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri de öğrenildi

ANKARA(AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dört askerin şehit olduğu helikopter kazası öncesinde pilotların aldığı kritik kararın sivil can kayıplarının önüne geçtiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kara Havacılık Alay Komutanlığa bağlı üç UH-1 ve bir Skorsky tipi helikopter ile bir Cessna tipi uçak, düzenli eğitim faaliyetleri kapsamında havalandı. Uçuş sırasında UH-1 tipi helikopterlerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başladı.

Helikopterin yükseklik kaybetmesi üzerine pilotlar büyük bir faciayı önleyecek kararı aldı. Pilotlar, helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi.

Şehit olan askerlerin bu kararı, çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel oldu. Helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe ve bazı binalardaki küçük çaplı sayılabilecek hasarlar pilotların kahramanlığını gözler önüne serdi.

Kazada şehit olan askerlerin uzun yıllardır pilotluk yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri öğrenildi. Kaza nedeni, teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Kazada ikisi subay, biri astsubay, biri uzman çavuş dört asker şehit oldu. Bir astsubay ise yaralandı. Yaralı askerin, kaza yerinden hemen alınarak hızla hastaneye ulaştırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

- "Kaza nedeni helikopterin modeliyle ilgili değil"

Öte yandan güvenlik uzmanları, söz konusu kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına bağlanmasının doğru olmadığını belirtiyor. Envanterde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını aktaran uzmanlar, kazanın helikopter modelinin eski olmasına bağlanmasının yanlış olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, kazanın gerçek nedeninin teknik inceleme sonrasında belirlenebileceğine dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe helikopter kazası

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