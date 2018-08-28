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PINAR AYDINLAR TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

HABER: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 10 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 15 Mayıs'dan beri tutuklu bulunan sanatçı Pınar Aydınlar, dün akşam denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi.

HABER: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

"Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 10 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 15 Mayıs'dan beri tutuklu bulunan sanatçı Pınar Aydınlar, dün akşam denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi. Pınar Aydınlar hakkında, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 2015 yılında aday olduğu dönemde seçim çalışmaları esnasında söylediği sözlere ilişkin örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Pınar Aydınlar, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydınlar'ın avukatı bu karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi de Aydınlar’a verilen cezayı 10 aya düşürdü ve kararı onadı. Aydınlar 15 Mayıs'ta Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Aydınlar denetimli serbestlikten yararlanarak dün aksam Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Aydınlar, prosedür gereği Eskişehir Açık Cezaevindeki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından serbest kalacak.

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