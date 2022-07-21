'Pinokyo' vurgunu! Bir il bunu konuşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendilerini emlakçı olarak tanıtan, kentte 'Pinokyo' adlı sitede bulunan evleri internete koyup, kiralama vaadiyle 30 kişiyi 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir grup, Pinokyo adlı sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı. S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi, ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Tatil amaçlı kiralama yapanları yaklaşık 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, ortadan kayboldu.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Dolandırıldıklarını anlayan 30 kişi, durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2 günlük çalışma sonucunda O.E., O.E., S.Y. ve S.G.İ., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

