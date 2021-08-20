Pinterest arama özelliklerini daha da geliştiriyor

Güncelleme özellikle saç modeli arayanları memnun edecek. Artık saçla ilgili bir arama yaptığınızda saçınızın türünü dahi seçebileceksiniz. Kullanıcılar saç stilleri aradığında, arama çubuğunun altında kıvrımlı, kıvırcık, dalgalı ve düz dokuların yanı sıra tıraşlı / kel gibi filtreler görünecek. Filtreler, özellikle saç dokularına göre uyarlanmış stiller arayan insanlar için yararlı olacak. Pinterest, bu güncellemeleri siyahi insanları ve Latin kökenlileri düşünerek eklediğini duyurdu.

Dünyaca ünlü bir saç bakım markasının editör saç stilisti ve küresel sanat yönetmeni Naeemah LaFond, “Saç tipimden dolayı bir saç modeli bulmak için iki kat daha uğraşıyordum. Yeni özelik zamandan kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

SAÇ MODELİ ARAMASI NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Yeni özellik, Pinterest’in 2018’de tanıtılan ten rengi arama filtrelerini temel alıyor. Pinterest, o zamandan beri şirket içi teknolojisinde iyileştirmeler yapmaya odaklanıyor. Pinterest, saç modeli aramasının önümüzdeki haftalarda masaüstü, iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunulacağını söylüyor.

Filtreler, önümüzdeki aylarda diğer ülkelere yayılmadan önce ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunulacak. Daha sonra küresel anlamda her yere yayılan filtreler ülkemizde de kullanılmaya başlanacak.

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