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Pinterest kullanıcılarına para kazandıracak

29.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pinterest içerik oluşturucuları yakında doğrudan platformdan geçimini sağlayabilir. Şirket, içerik oluşturucular için ilk para kazanma araçlarını açıkladı.

Pinterest kullanıcılarına para kazandıracak

Pinterest platformuna yüz milyonlarca Ürün Pimi ekledi. Pinlere tıklayan veya dokunan kullanıcılar artık bu ürünleri satın alabilir. Platform ayrıca Fikir Pinleri dediği yeni özelliği de kullanıma sundu. Kullanıcılar artık Fikir Pinleri denen bu özelliğe satılık bir şeyi etiketleyebilecekler. Şirket, kullanıcıların Fikir Pinlerinde etiketlenen bir öğeyi satın almakla, ürün Pinlerinde gördüklerine göre yüzde 89 daha fazla ilgilendiğini söylüyor. Bunun nedeni, kullanıcıların en sevdikleri içerik oluşturucuların ürünleri nasıl kullandığını görebilmeleri ve belki de bundan ilham alabilmeleri. İçerik oluşturucular, Fikir Pinleri aracılığıyla elde edilen satışlardan pay alma hakkına sahip olacak.

Pinterest içerik oluşturucu ortaklıkları başkanı Aya Kanai yaptığı açıklamada, “Pinterest, ilham verici ve eyleme geçirilebilir fikirleri olan içerik oluşturucuların keşfedildiği yerdir” dedi. “Kullanıcılar ilham veren fikirleriyle para kazanmayı ve ödüllendirilmeyi hak ediyor.” Fikir Pinlerinde ürün etiketleme, başlangıçta ABD ve Birleşik Krallık’taki işletme hesaplarında kullanılabilecektir. Özellik, önümüzdeki aylarda diğer bölgelere de yayılacak. Tüm platformlar artık kullanıcılarının kendi platfomları üzerinden para kazanması için ciddi çabalar veriyor.

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sosyal medya
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