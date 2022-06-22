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Pırıl pırıl olacak! Ocaklarınızın hiç olmadığı kadar temiz olması için...

22.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde yemek yapmak oldukça keyifli ve sağlıklı olsa da ardında kalan kirleri temizlemek keyif kaçırabiliyor. Yapılan yemeklerin bıraktığı zorlu kirler, yağlar, yemek artıkları özellikle ocağa yapışarak temizlik yapmayı zorlaştırıyor. Ancak evdeki malzemeler ile ocağınızdaki kirleri çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Pırıl pırıl olacak! Ocaklarınızın hiç olmadığı kadar temiz olması için...

Temizlik günlük koşuşturma içerisinde zorlu anlar yaratsa da sağlıklı olmak için özellikle mutfağın temizliğini atlamamak gerekiyor. Mutfak temizliğini ertelemek kirlerin daha zor çıkmasına ve sağlığınızın bozulmasına yol açabiliyor. Ocak temizliği diğer alanlara göre daha zorlu olsa da doğru malzemeler ile ocaklarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.

İNOX OCAKLAR İÇİN BEBEK YAĞI

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İnox ocaklar artık birçok evde yerini almış durumda. Ocağın temizliği yapımda kullanılan maddelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu hassas ürünleri temizlerken kesinlikle renk açan deterjanları kullanmamalısınız. Çamaşır suyu ya da sirke gibi aşındırıcı maddeler, inox ocaklar için uygun değildir. Ankastre setler için de bu bilgiler geçerlidir. Dezenfektanlar inox ocaklarda paslanma riskini artıracağı için kullanılmamalıdır. Mümkünse her kullanım sonrasında bebek yağı ile temizlemeniz bu ocakların ömrü için daha uygun olur. Renginde solma oluşmadan inox ocakları kullanmak isterseniz nemli bezle silmenizi önereceğiz.

SERAMİK OCAKLAR İÇİN DİŞ MACUNU

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Seramik ocaklar mutfakta şıklık oluşturan fakat temizliği zor olan ürünlerdir. Temizken oldukça şık duran bu mutfak ürünlerinde ufak bir leke oluştuğunda hemen zarar vermeden ocağın üstü nasıl temizlenir diye kara kara düşünmeye başlıyor olabilirsiniz. Çabuk ısınan ve uzun süre ısıyı koruyan seramik ocaklar bu avantajlarından dolayı da tercih edilir. Seramik ocak nasıl temizlenir sorusunun cevaplarına göre hareket edilmezse ocağın avantajlı yapısı bozulabilir ve ocaktan alınacak verim de düşebilir. Seramik ocakları temizlemek istediğinizde bulaşık telinden kaçınmalısınız ve nemli bezle silmelisiniz. Beziniz ise mikrofiber olmalıdır. Leke oluşan yüzeylerine diş macunu sıkıp nemli bezle bu bölgeleri sildiğinizde, seramik ocaklara zarar vermeden temizlik işlemini bitirmiş olursunuz. Yağ ve kirlerin yerleşmesini önlemek için her kullanımdan sonra nemli bezle silmeniz tavsiye edilir.

ÇELİK OCAKLAR İÇİN LİMON VE SİRKE

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Çelik ocak nasıl temizlenir diye düşünenler çeliğin sağlam yapısı çok narin olmadığı için güçlü içerikli sirkeyi deneyebilirler. Çelik ocaklar uzun ömürlü ev eşyalarındandır. Yemek yapımı bittikten sonra oluşan su ve yağ lekelerini temizlemek için evdeki doğal ürünleri kullanabilirsiniz. Limon suyunu, çelik ocaklara zarar vermeyeceği için tercih edebilirsiniz. Sirkeli suyu da kullanıp yağ ve yemek artıklarını çelik ocaktan kaldırabilirsiniz. Diğer ürünlerde olduğu gibi çelik ocakların da düzenli olarak temizlenmesi ve parlatılması önerilir. Tanecikli yapıya sahip olan deterjanlardan uzak kalarak çelik ocakları portakal, limon gibi malzemelerle silebilirsiniz.

EMAYE OCAKLAR İÇİN SİRKE

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Emaye ocaklar, uzun süredir hayatımızda. Bu tür ocakları temizlerken aşınmamasına dikkat etmeniz gerekir. Bez ya da sünger basıncına uyum sağlayan emaye ocaklar, günler öncesinden kalan kiri ve yağı kolayca yüzeyinden atabilir. Emaye ocakları temizlerken kıvrım olan yerlerine çok baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Çamaşır sodası, sirkeli su, limonlu su hazırlayıp emaye ocakların yüzeylerini tertemiz görünüme kavuşturabilirsiniz. Sizi uzun yıllar idare etsin istiyorsanız, emaye ocakları her akşam temizlemeye özen gösterebilirsiniz.

OCAK GÖZLERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN

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1 su bardağı sirkeyi, 1 fincan limon tuzunu, 1 yemek kaşığı sabun rendesini ve1 litre sıcak suyu bir tencere içinde karıştırın ve limon tuzunun erimesini sağlayın. Ocağın gözlerini tek tek bu karışımın içine atın. Kiri suyun rengini değiştirecektir. Bu temizlendiğine işarettir. 5 dakika kadar tencerenin içindeki suyu kaynatın. Bu esnada yağlar da çözünecektir. Ardından bir süzgeçle ocak gözlerini dışarı alın. Soğuk sudan geçirip bulaşık süngeri ile gözleri temizleyin ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ocak gözlerini yerine yerleştirebilirsiniz. Islak şekilde kullanmaktan uzak durunuz. Ocağınıza zarar verebilir.

KARBONAT KULLANIN

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Ocağınızdaki kirlerden kurtulmak için ihtiyacınız olan iki malzeme karbonat ve limon olacak. Önce ocağınızın parçaları ayrılıyorsa hepsini çıkartın ve onları ayrıca deterjanlı bir suda bekletin, durulayın ve kurumaya bırakın. Şimdi esas kirlerin olduğu ocağın yüzeyine dönün ve karbonatı tüm ocağa serpin.
Karbonatın üzerine limon suyu dökün. Kirlerin kabararak yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceksiniz. Sıcak suyla ıslattığınız sünger ile köpükleri biraz ovalayarak temizleyin. Son aşamada da nemli bir bezle temizliği bitirebilirsiniz. Özellikle cam ocak nasıl temizlenir diye düşünenler için karbonat tek başına da yeterli bir malzeme olacaktır. Yukarıdaki adımları limon olmadan cam ocaklar için deneyebilirsiniz. Elektrikli ocak nasıl temizlenir, yanık lekeleri nasıl çıkar diyenler de karbonat yöntemini uygulayabilirler.


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