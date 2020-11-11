Pirince yatırmayın! Suya düşen telefonu 5 adımda hayata döndürün

Telefonlar için bu "pirinç muamelesini" çürüten araştırmalar yaptık ve bunun yerine, daha fazla hasara neden olmadan telefonunuzu kurutmanın daha iyi yollarını göstereceğiz.

Pirinç, telefonunuzdan suyu yeterince hızlı ememez. Bununla birlikte pirincin içindeki toz ve nişasta telefonunuza daha da zarar verir.

Telefonunuzu kendi halinde kurutmak, pirinçle doldurmak kadar etkilidir, hatta daha iyidir. Pirinç kullanmış olsaydınız ekstra hasara neden olacaktınız.

TELEFON SUYA DÜŞÜNCE NELER YAPMALI?

Telefonunuzu hemen kapatın

Telefonunuzu mümkün olan en kısa sürede kapatmak, elektrik devrelerine zarar vermekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ne kadar çabuk kapatırsanız, devrelere büyük hasar verme şansı o kadar az olur, bu yüzden bu çok önemli adımı hatırladığınızdan emin olun.

Kağıt havluyla kurulayın

Telefonunuzu kapattıktan sonra, isterseniz kağıt havlu veya normal bir havlu kullanın ve telefonunuzu kurulayın. Suyu telefonun uçlarına itmekten kaçının çok dikkatli ve hassas olduğunuzdan emin olun.

Çıkarılabilir parçaları çıkartın

Daha eski bir telefon modeli kullanıyorsanız SIM kart tepsisi veya pil gibi çıkarılabilen telefon parçalarını çıkarmanız önemlidir.