Pirince yatırmayın! Suya düşen telefonu 5 adımda hayata döndürün

Telefonlar için bu "pirinç muamelesini" çürüten araştırmalar yaptık ve bunun yerine, daha fazla hasara neden olmadan telefonunuzu kurutmanın daha iyi yollarını göstereceğiz.
Pirinç, telefonunuzdan suyu yeterince hızlı ememez. Bununla birlikte pirincin içindeki toz ve nişasta telefonunuza daha da zarar verir.
Telefonunuzu kendi halinde kurutmak, pirinçle doldurmak kadar etkilidir, hatta daha iyidir. Pirinç kullanmış olsaydınız ekstra hasara neden olacaktınız.
Telefonunuzu hemen kapatın
Telefonunuzu mümkün olan en kısa sürede kapatmak, elektrik devrelerine zarar vermekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ne kadar çabuk kapatırsanız, devrelere büyük hasar verme şansı o kadar az olur, bu yüzden bu çok önemli adımı hatırladığınızdan emin olun.
Kağıt havluyla kurulayın
Telefonunuzu kapattıktan sonra, isterseniz kağıt havlu veya normal bir havlu kullanın ve telefonunuzu kurulayın. Suyu telefonun uçlarına itmekten kaçının çok dikkatli ve hassas olduğunuzdan emin olun.
Çıkarılabilir parçaları çıkartın
Daha eski bir telefon modeli kullanıyorsanız SIM kart tepsisi veya pil gibi çıkarılabilen telefon parçalarını çıkarmanız önemlidir.
Şarj portuna havlu veya herhangi bir nesne sokmayın
Şarj portunuzun kurumasına yardımcı olması için pamuklu çubuk, küçük kağıt parçası veya havlu sokmayın.
İçindeki sıvıyı kaydırabileceğinden herhangi bir düğmeye basmamaya veya telefonunuzu sallamamaya dikkat edin.
Telefonunuzun kuru bir havluyla kurumasını bekleyin
Tüm bu adımları başarıyla uyguladıktan sonra, telefonunuzu kuru bir havlunun üzerine koyun ve orada kurumaya bırakın.
Kurumadan telefonunuzu açmayın. Önerilen bekleme süresi 24 ila 36 saat veya daha fazladır.
Telefon başlangıçta düzgün çalışsa bile, yine de su hasarı aldı ve bu, zamanla performans sorunlarına neden olabilir. Sadece bu da değil, dahili bileşenler, hattın ilerisindeki sorunlara yol açabilecek bir korozyon süreci başlatmış olabilir.
Bir göz atın ve herhangi bir aksaklık veya performans sorunu fark ederseniz, bir uzmana götürün ve tamir ettirin.