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Pirinkayalar Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

29.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum-Artvin kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı tamamlanan Pirinkayalar Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, tünelin etrafının yeşillendirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Pirinkayalar Tüneli ile mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Erzurum-Artvin kara yolunun Pirinkayalar Geçidi'nde zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla yapılan Pirinkayalar Tüneli inşaatı tamamlandı. Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla bağlandığı törenle bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, tünelin etrafının yeşillendirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu proje Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli ve kesintisiz sürmesini temin edecektir. Vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerden uzak şekilde bu tünelle gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır. Ülkemize yılda 18 milyon tasarruf sağlayacak.

Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmaya demiryolu ağımızı neredeyse tamamı sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye tüm alanlarda da ülkemizin çehresini değiştirdik. Sırf gösteriş olsun diye mi yaptık? Hayır. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır.

Yeni bir düzenin doğuş sancılarının çekildiği dönemde Türkiye altyapısı ile hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Hedef en büyük 10 ekonomiden biri haline gelerek küresel yönetim sisteminde ülkemizi daha etkin kılmaktır.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır" denildi.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiği, projede özel imalatlara yer verildiği kaydedildi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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