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Pişkinliğin böylesi! Geçimini bu işten sağladığını iddia eden dolandırıcıdan akıl almaz sözler: "Bizde mal çok..."

21.07.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kapora dolandırıcılığı yapan bir kişinin pişkin açıklamaları duyanları hayrete düşürdü. Telefonla ulaşılan dolandırıcının "Yabancı ülkede olsa ayıkırlardı. Bizde mal çok. 6 ay aralıkla bir adamı aynı arabayla 3 kez dolandırdım." dediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Pişkinliğin böylesi! Geçimini bu işten sağladığını iddia eden dolandırıcıdan akıl almaz sözler: "Bizde mal çok..."

Kocaeli'de alışveriş sitelerine kayıt yapan dolandırıcılar, uygun fiyatlı ilanlar açarak insanları ağına çekmeye çalışıyor. Açtıkları ilanlarda farklı araçların fotoğraflarını ve bilgilerini kullanan dolandırıcılar, araçla birçok kişinin ilgilendiğini söyleyerek aracı almak isteyenlerden kapora talep ediyor. Kocaeli'de yaşayan Emrah Katak da, online bir alışveriş sitesinden araç almak isterken kapora dolandırıcısıyla karşılaştı. Şahısla konuşmasını kayıt altına alan Atak, dolandırıcının pişkin tavırları karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.

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DOLANDIRICIDAN İLGİNÇ İTİRAF: "BU İŞLE GEÇİNİYORUM..."

İlanı gördüğünü söyleyen Katak, "Gece 01.00 sıralarında araç düştü. Aracı almak için arkadaşı aradım. Evinin çarşamba gününe kadar satılacağını, çok acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende 'Tamam aracı göreyim, görüntülü şekilde görüşeyim sizinle. Aracınızın kaporasını atarım' dedim. 'Ne iş yapıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Galericiyim' dedi. 'Ben seni yormayayım, yorgun adamsın. Sen uyu, ben kaporacıyım’ dedi. Buradan sonra iş farklı bir boyuta geçti. Bunların yasak olduğunu, günümüzde cezaların ağır olduğunu, haram olduğunu söyleyince 'Ben yaklaşık 1 senedir bu şekilde geçiniyorum, eşim, dostum, çevrem olmadığı içinde mecbur bu yola da başvurdum' dedi" diye konuştu.

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"6 AY İÇİNDE AYNI ARAÇTAN AYNI ADAMI 3 KEZ DOLANDIRDIM"

Şahsın aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını söyleyen Katak, "Ona 'Bu insanlar neye dayanarak, güvenerek sana kaparo gönderiyorlar?' diye sordum. 'Abi ülkemizde mal çok, yabancı ülkelerde olsa çoktan ayıklamışlardı. 6 ay içinde aynı araçtan aynı adamı 3 kez dolandırdım' dedi. İnsanlarımız maalesef bundan ders almıyorlar" şeklinde konuştu.

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"EKMEĞİME TAŞ KOYMAZSAN SEVİNİRİM"

Konuşma ilerledikçe telefonunun şarjı azalan dolandırıcının pişkinliği karşısında şaşıran Katak, "Bana 'Abi şu an çok müşteri arıyor şarjım az, kapatırsak işime yarayacak' diye söyledi. O şekilde telefonu kapattık. 'Ekmeğime taş koymazsan sevinirim. Şarjım az, parasızım' dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra ben bunu kaydettiğimde sosyal medyaya attım, yayıldı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dolandırıcı

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