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Pixel 4a muhtemelen ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Google daha önce Pixel 4a ile ilgili bir tanıtım tarihi açıklamadı. Ancak telefonu satacak olan perakende satıcılardan gelen bilgilere göre lansman tarihinin 22 Mayıs olduğu söylendi. Şimdi yeni gelen bilgiler telefonun Haziran’da tanıtılacağını gösteriyor.

Pixel 4a muhtemelen ertelendi

Almanya’da yer alan ve Pixel 4a için teslim tarihi olarak 5 Haziran belirleyen Caschy isimli siteden geliyor. Bu site tahmini teslim tarihini Vodafone Almanya’dan aldığını ve bu yüzden teslim tarihini 5 Haziran olarak belirlediğini açıklamıştı. Tanıtım tarihini ise 22 Mayıs olarak sızdırmıştı. Geçtiğimiz günlerde satış sitesinden tahmin edilen en erken teslim tarihi ibaresi kaldırıldı. Bu da teslimatın gecikeceği ve tanıtım tarihinin ertelendiği veya yanlış olduğu anlamına geliyor.

YENİ TARİH 3 HAZİRAN OLABİLİR

Aslında daha olası bir tarih mevcut. 3 Haziran 2020 tarihi. Google bu tarihte Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 11 işletim sistemini tanıtacak. Tabi ki koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak yapacak. Orta seviye Google Pixel 4a akıllı telefon modelinin de Android 11 ile aynı tarihte tanıtılacağı konuşulmaya başlandı.

Aşağıda Google’ın Android 11 tanıtım tarihi için hazırladığı eğlenceli bir video yer alıyor. Google videoya Android 11 Beta lansman gösterisine 3 Haziran’da katılmaya davetlisiniz diye başlıyor. Ancak bu lansmanın diğerlerinden epey farklı olduğundan bahsediyor. Nedeni ise etkinliğin Shoreline Amfitiyatro’da yapılmayacak olması. Daha sonra Google tanıtımın çevrimiçi yapılacağını ve evlerinizden katılabileceğinizi anlatıyor. Bakalım Google bu lansmanda Pixel 4a akıllı telefonun tanıtımını yapıp bir taşta iki kuş vuracak mı ?

Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemciden alacak. 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahip olan iki farklı versiyon mevcut. Ayrıca Pixel 4a’da 12 MP sensör bulunması bekleniyor. Bu sensör ile çekildiği iddia edilen iki fotoğrafı aşağıda bulabilirsiniz.

Son olarak telefonun daha önce Geekbench testinde karşımıza çıktığını ve telefonun bu testten tek çekirdekte 2 bin 529 puan çok çekirdekte ise 6 bin 366 puan aldığını hatırlatalım.

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