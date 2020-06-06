Pixel video çekme konusunda daha efektif olacak

Bu yeni özelliklerden ilki video modundayken hızlı ayarlar bölümünden çözünürlük ve kare hızı değiştirme oluyor. 1080P çözünürlükte 30 FPS veya 60 FPS kare hızını seçebiliyorken, 4K çözünürlükte maalesef ki sadece 30 FPS‘te çekim yapabiliyorsunuz.

Diğer yeni özellik ise uygulamanın video modunda artık tam 8 kat zoom yapabilmesi oluyor. Video çekiminde dijital zoom yapan uygulama görüntü kalitesinden feragat ederek çekimleri yakınlaştırabiliyor.

Google’ın bu özellikleri Pixel 2 ve üzerindeki tüm modellere sunduğunu belirtelim. Eğer Pixel modellerinden birini kullanıyorsanız, Play Store üzerinden uygulamayı güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google’ın neden hala Kamera uygulamasını resmi olarak diğer telefonlara sunmadığı büyük merak konusu.

Barındırdığı özellikler ile diğer tüm Android telefonların stok kamera uygulamalarından kat ve kat iyi fotoğraflar çeken Google Kamera, halen daha portlanmış bir şekilde kullanılabiliyor. Tabii bu uygulama port olduğu için çoğu Android telefonda çökme sorunu yaşayabiliyor. Umarız Google, kamera uygulamasını yakın zamanda herkes için indirime sunar.

Xiaomi Mi CC10 tam 120 kat zoom yapacak! Yok artık!

