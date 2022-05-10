HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyasaya süreceklerdi! Yüzlerce kilo imha edildi... İşte sebebi

Piyasaya süreceklerdi! Yüzlerce kilo imha edildi... İşte sebebi

10.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da zabıta ekipleri piyasaya sürülmek istenilen sağlıksız 400 kilo sucuk ele geçirdi. Yapılan incelemede markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilen sucuklar imha edildi.

Piyasaya süreceklerdi! Yüzlerce kilo imha edildi... İşte sebebi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otogarda, piyasaya sürülmek istenilen 400 kilo markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilen sucuk ele geçirdi. Zabıta ekipleri siyah poşetler içerisinde fark ettikleri sucuklar ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

49cada11-8b80-4a85-8053-900dcf610885

SAĞLIKSIZ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEREK İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede sucukların markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilerek imha edilmesine karar verildi.

a7b43827-3ad2-4643-bfd1-9eafd07f058ay

Zabıta Müdürlüğü ekipleri sucukları çöp toplama alanında imha etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can havliyle böyle çıktı! Vücudunu gören kahrolduCan havliyle böyle çıktı! Vücudunu gören kahroldu
1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

İlginizi Çekebilir

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

İngiltere tarihinde ilk! Kraliçe yerine Prens Charles...

İngiltere tarihinde ilk! Kraliçe yerine Prens Charles...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.