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  4. PKK'da çözülme hız kazandı: 4 terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme hız kazandı: 4 terörist daha teslim oldu

09.12.2020 20:36 | Son Güncelleme:
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PKK'da çözülme hız kazandı: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi" denildi. (İHA)

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