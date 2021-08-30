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PKK'dan kaçarak teslim olmuştu! Diyarbakır annelerinin yanında çağrı yaptı

30.08.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşen Mustafa Biçer, HDP il binası önünde 728 gündür eylem yapan aileleri ziyaret etti. Biçer açıklamasında, "Bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık yok desinler. Tüm ailelerimizi ve halkımızı 3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önüne çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

PKK'dan kaçarak teslim olmuştu! Diyarbakır annelerinin yanında çağrı yaptı

Diyarbakır'da HDP il Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin çocukları Mustafa, terör örgütü PKK'nın barınma alanından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasından sonra ilk kez evlat nöbeti tutulan ailelerin çadırını ziyaret etti. Biçer, kendisi gibi dağda bulunan gençlere çağrıda bulunarak teslim olmalarını istedi.

"EVLADINI İSTEYENLER HDP İL BİNASI ÖNÜNDE OTURSUN"

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüşen Mustafa Biçer, HDP il binası önünde 728 gündür eylem yapan aileleri ziyaret etti. Evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden ve ardından açıklama yapan Biçer, 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından internetten kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

Biçer, "Örgütte çok zor dönemler geçirdim. 'Ailemin yanına geri dönmek istiyorum' dedim. Ailemle konuşmak istiyorum diye örgüt tarafından tutuklandım. Tutuklu kaldım, örgüt tarafından kötü muamele gördüm. Annemin sesini, annemin çığlığını televizyon ekranlarında gördüm ve bana bir umut ışığı oldu. Annemin sesi, annemin çığlığı bana umut oldu ve ben bugün buradayım. Ben buradan. Annelere, babalara sesleniyorum evladını isteyenler gelip burada HDP il binası önünde otursun, evladını istesin. Ben ailemi gördüm. Annemin sesi, babamın sesi, annemin çığlığını ve tüm annelerimizin çığlığını duyduğum için geldim. Devletime teslim oldum. Örgütte bize diyorlar ki 'eğer teslim olursanız Türk Devleti size işkence yapar. Sizi tutuklar, ailenizi ajanlaştırır. Size zulüm eder.'" dedi.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyorDiyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor

"BİZİ EVLADI OLARAK GÖRÜYORLAR"

PKK içinde kaçmak isteyenlere seslenen Biçer şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kişilere sesleniyorum. Ben teslim oldum şu anda evimdeyim. Güvenlik güçleri tarafından hiçbir kötü muameleye uğramadım. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm. Buradan hepsine çağrı yapıyorum: Gelin teslim olun. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor.

Cumhurbaşkanı bizi kardeşi olarak görüyor. 'Evlatlarım gelin teslim olun' diyor. Bizi evladı olarak görüyorlar. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuğunu isteyen aileler gelip otursun. PKK içerisinden kaçmak isteyen çocuklara şunu söylemek istiyorum. Ben geldim bu çadırda annelerin ağlayışını, çığlıklarının sesini gördüm. Gerçekten anneler bir umutla üçüncü yıldır burada. Tüm halkımızı, tüm STK'ları Diyarbakır HDP il binasına çağırıyorum. Gelin ailelerimize, bizlere destek olun. Bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık yok desinler. Tüm ailelerimizi ve halkımızı 3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önüne çağırıyorum."

Konuşmaların ardından HDP il binası önünde 728 gündür evlat nöbeti tutan 233 aile, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

DİYARBAKIR ANNELERİ NASIL BAŞLADI?

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın, almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 728 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi. (DHA)

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