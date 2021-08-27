HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetindeki anne, PKK'nın vahşetini anlattı: Oğlum kaçmak isterken yakalayıp yaktılar

Evlat nöbetindeki anne, PKK'nın vahşetini anlattı: Oğlum kaçmak isterken yakalayıp yaktılar

27.08.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 725. gününde devam ediyor. 5 yıl önce terör örgütü tarafından oğlu zorla dağa kaçırılan Güzide Demir, oğlunun kaçmak isterken PKK'lılar tarafından yakalanarak ayağının yakıldığını belirterek, oğlunu HDP ve PKK’dan istediğini söyledi.

Evlat nöbetindeki anne, PKK'nın vahşetini anlattı: Oğlum kaçmak isterken yakalayıp yaktılar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 725. gününde de sürüyor. Diyarbakır’da oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, "HDP çocuğumu kandırdı dağa kaçırdı. Gitti ve bir daha kendisinden haber alamadık. Benim çocuğum orada ayakları yandı, sakat oldu. PKK’lılar kaçmak isterken onu yakalayıp yaktılar. Bir fırsatını buldu beni aradı, ‘Anne gelin beni götürün’ diyordu. Ben ve burada bulunan aileler bu mücadelemize çocuklarımız gelinceye kadar devam edeceğiz.” dedi.

"AZİZ, ÖLMEDEN SENİ GÖREYİM, ÇOK ÖZLEDİM"

Oğluna teslim olması için de çağrıda bulunan anne Demir, “Aziz oğlum neredeysen gel, bak çocuklar hepsi teslim oluyorlar. Neredeysen gel, orası senin yerin değil. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz ölmeden seni göreyim, seni çok özledim. Orada kardeş kardeşi öldürüyor, gel eve. Gel seni yetim büyüttüm, gel ne olur” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Tedirgin eden görüntü: İlk defa şahit oluyoruzTedirgin eden görüntü: İlk defa şahit oluyoruz
Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.