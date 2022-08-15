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  4. PKK’lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

PKK’lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

15.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan 4 kişiden 1’i daha tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı. PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde İstanbul’a gelerek eylemsel faaliyette bulunduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ve C.A. isimli terörist, polisin Fatih’te yaptığı baskınla 7 Ağustos günü sahte kimlikle yakalanmıştı. Operasyonun devamında ise polis ekipleri Güngören’de E.K. ve M.K. isimli iki terörist daha yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Mehdi Mıhçı, 11 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MMİÇ

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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