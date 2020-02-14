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PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 21:46 | Son Güncelleme

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı. Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin, örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'yi teknik takibe alan ekipler, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkarak otomobile binen Y.D. ile Sarısaç'ı takip etti. Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi. (AA)

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HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç HDP Murat Sarısaç

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
BU MİLLET VEKİLİ BU DEVLETİN MAAŞINI NASIL ALIYOR. BUNLARIN TAMAMINI ATIN İÇERİ.
vekilin dokunulmazlığı var böyle saçma bir kanun dünyada yok vatan haini en çok bu ülkede hemde millet vekili
Niye alıyorsunuz ki atın bir bomba patlatın gebersinler!
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