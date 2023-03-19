HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. PKK'lıları taşıyan helikopterle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı! Bakan Akar'ın "Suçüstü yakalandılar" sözlerinin ardından... "Açıklanacak şey var"

PKK'lıları taşıyan helikopterle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı! Bakan Akar'ın "Suçüstü yakalandılar" sözlerinin ardından... "Açıklanacak şey var"

19.03.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde düşen teröristlerin içinden PKK/YPG'li teröristlerin çıkmasının perde arkası aralanmaya devam ederken gelen son açıklamalar dikkat çekti. Helikopterin teröristlerin eline nasıl geçtiğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" demişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani helikopteri satan alan grubu açıkladı.

PKK'lıları taşıyan helikopterle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı! Bakan Akar'ın "Suçüstü yakalandılar" sözlerinin ardından... "Açıklanacak şey var"

Düştükten sonra terör örgütü PKK mensuplarını taşıdığı ortaya çıkan helikopterle ilgili merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Helikopterin teröristlerin eline nasıl geçtiği iddialar geçtiğimiz günlerde Bakan Akar'ın da gündemindeydi; Akar "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı" mesajını vermişti. Helikopteri satın alan grup belli olurken Barzani, "Açıklanması gereken çok şey var" dedi.

1

HELİKOPTERİN ALICISINI AÇIKLADI

Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok’ta düşen helikoptere de değindi.

2

Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AÇIKLANMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu:

"Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

"ÖLENLERDEN BAZILARI PKK MİLİTANI"

IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

İlginizi Çekebilir

IKBY'den açıklama! 'Helikopterin içinde...'

IKBY'den açıklama! 'Helikopterin içinde...'

 Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine Bakan Akar'dan ilk yorum

Teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine Bakan Akar'dan ilk yorum

 ABD'den helikopter açıklaması!

ABD'den helikopter açıklaması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havada tehlikeli gerginlik! Rus uçaklarını böyle engelledilerHavada tehlikeli gerginlik! Rus uçaklarını böyle engellediler
'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması
Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlarErdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
terörist helikopter

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.