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PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe: Bulundu, yakalandı, yok edildi

19.07.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda, terör örgütü peş peşe büyük darbeler alıyor. Operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi" ifadelerini kullandı.

PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe: Bulundu, yakalandı, yok edildi

Giresun ziyaretleri dahilinde ilk olarak Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin daha sonra Doğu Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç’i ziyaret ederek sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ve iş adamlarını da kabul eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin burada Karadeniz kırsalındaki terör unsurlarının yok edildiğini söyledi.

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"BULUNDU, YAKALANDI, YOK EDİLDİ"

Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmasında, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi. Daha önce Giresun ziyaretimizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya geldiğimizde Karadeniz kırsalında terör unsurlarını yok edeceğimizi söylemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah’ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir" diye konuştu. (İHA)

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