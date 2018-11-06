PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

Strazburg'da gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) zorla girmeye çalıştığı, polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericilerden 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.
Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve AİHM binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup, Konsey ve Mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek burada bekleyen polislere taş ve sopalarla saldırdı.
Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve diğer çevre ülkelerden gelen PKK yandaşlarının iki kez polis kordonunu aşarak Avrupa Konseyi, AİHM ve çevredeki uluslararası kuruluşların binalarına girmeye teşebbüs ettikleri, bu binalara ve çevreye maddi hasar verdikleri bildirildi.
7 JANDARMA YARALANDI
Strazburg Emniyeti, göstericilerin attığı taş ve tehlikeli cisimler nedeniyle 7 jandarmanın yaralandığını açıkladı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Fransız polisinin müdahalesiyle karşılaşan yaklaşık 10 terör örgütü yandaşının AİHM'in bahçesine girdiği ve bu kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Strazburg sokaklarını savaş alanına çeviren göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği, polise mukavemet gösteren bu kişilerden 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi.
Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi.
(AA)
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum