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PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddia edilen kadın, Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

İZMİR (AA) - Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve derneklerinde yönetici olduğu ileri sürülen şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'daki dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen D.Ç'nin, İzmir'den Avusturya'ya yolculuk etmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine havalimanı çevresinde önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı kadını düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan D.Ç, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuya ilişkin tahkikatın çok yünlü devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın operasyon PKK/KCK polis şüpheli Terör örgütü

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