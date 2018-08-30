HABER

PKK'nın katlettiği Fırat'ın annesi hatıralarla yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat'ın annesi, oğlunun çorabını çantasında taşıyor - Anne Kadriye Sımpil: "Ondan geriye hatıra olarak birkaç tane fotoğrafı ve iki çorabı kaldı. Ben de onları her gün çantamda taşıyorum, hasret gideriyorum" - "Evim olayın gerçekleştiği yerde olduğu için kapıya çıktığım zaman sürekli o anı yaşıyorum. Bu acı unutulmaz, o yoldan geçtiğimde acım daha da katlanıyor"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in annesi Kadriye Sımpil, oğlundan kalan birkaç eşya ile avunuyor.

Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden küçük Fırat'ın annesinin oğluna duyduğu özlem aradan geçen 3 yıla rağmen azalmadı.

Oğlunun katledilmesinden sonra elbiselerini hayır için fakir ve yetim çocuklara dağıtan anne Sımpil, çantasında taşıdığı çorabı koklayarak, hasret gideriyor.

- "Hayalinde mühendis olmak vardı"

Anne Kadriye Sımpil, AA muhabirine, oğlunun katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Fırat'ın çok çalışkan bir çocuk olduğunu ifade eden Sımpil, şöyle konuştu:

"Hayalinde mühendis olmak vardı. Okumayı da çok seviyordu. Ondan geriye hatıra olarak birkaç tane fotoğrafı ve iki çorabı kaldı. Ben de onları her gün çantamda taşıyorum, hasret gideriyorum. Ne kadar çorabını koklasam da içimdeki acı aynı ama sadece biraz ferahlıyorum."

Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu dile getiren Sımpil, "Fırat çok sakin bir çocuktu, onu manava gönderdim ama geri dönmedi. Fırat'tan küçük bir oğlum var, o olaydan sonra onu hiçbir yere gönderemiyorum." dedi.

- "O yoldan geçtiğimde acım daha da katlanıyor"

Oğlunun katledildiği caddeden sürekli geçmekten dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Sımpil, artık başka bir eve taşınmak istediğini ancak maddi imkanının buna yetmediğini aktardı.

Sımpil, şunları söyledi:

"Evim olayın gerçekleştiği yerde olduğu için kapıya çıktığım zaman sürekli o anı yaşıyorum. Çarşıya aynı yoldan gittiğim için çok zorlanıyorum. Bu acı unutulmaz, o yoldan geçtiğimde acım daha da katlanıyor. Bu evden ayrılmak istiyorum çünkü her kapıya çıktığımda sanki oğlumun cesedi yerdeymiş gibi oluyorum. Bu konuda herkesten yardım bekliyorum."

PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybettiİstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti
Akdamar Kilisesi'nde ayin heyecanıAkdamar Kilisesi'nde ayin heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Fırat Sımpil Silvan terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Kriz tırmanıyor! Yunanistan'a çok sert tepki

Kriz tırmanıyor! Yunanistan'a çok sert tepki

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de

Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.