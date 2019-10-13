ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "1993 yılında her birimizin hafızasına mıh gibi oturan bir fotoğraf var. PKK'lılar bir bebeğimizi kurşunlamıştı, kundaktaki bir bebeği. Muhammed Omar'ı da geçenlerde katlettiler, şehit ettiler, sivilleri katlettiler. Muhammed Omar 9 aylıktı. PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır." dedi.

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Yönter, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Genel Merkez'deki mesaisine yarın başlayacağını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, terörü kökünden kazımak için başlatıldığını vurgulayan Yönter, şöyle devam etti:

"1993 yılında her birimizin hafızasına mıh gibi oturan bir fotoğraf var, PKK'lılar bir bebeğimizi kurşunlamıştı, kundaktaki bir bebeği. Muhammed Omar'ı da geçenlerde katlettiler, şehit ettiler, sivilleri katlettiler. Muhammed Omar 9 aylıktı. PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'YPG bize mi saldıracak?' ifadesi, tarih ve millet nezdinde itibarı olmayan bir değerlendirmeydi. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir PKK/YPG sevdası almış başını gidiyor. CHP, 'Tezkereye içimiz yana yana destek verdik' diyor. Bu nasıl bir şey? Sizin içiniz tezkereye yanarak destek veriyor, bizim içimiz de vatan için yanıyor; aramızdaki fark bu. Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa çıkın, 'Mücadeleye sonuna kadar destek veriyoruz' deyin, kahraman ordumuza dua edin, dik bir duruş gösterin, PYD/YPG ve PKK'yı lanetleyin."