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Plajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

ALMANYA'da yaşayan ancak tatil için Türkiye’ye gelen iki arkadaşın çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla kaldılar.

Plajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ALMANYA'da yaşayan ancak tatil için Türkiye’ye gelen iki arkadaşın çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla kaldılar. Okan Erdoğan (23) ve Kadir Özkan (24) isimli arkadaşların cep telefonu, kıyafeti ve paralarının olduğu çantayı çalan hırsızların, cep telefonundaki ‘telefonumu bul’ isimli uygulama ile yerleri takip edildi ancak polis baskın yaptığı adreste kimseyi bulamadı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 dolar ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.
ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR
Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programında şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nden sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.
Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, üzerindeki şort ve havluyla ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Plajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılarPlajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılarPlajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılarPlajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılar

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