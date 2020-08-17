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Plajda yürürken bir anda yere yığıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda denizden çıkarak, duş ve soyunma kabinine gittiği sırada fenalaşan tatilci genç kadın bayıldı.

Plajda yürürken bir anda yere yığıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında İncekum Halk Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu yakınlarıyla denize giren kadın, duş ve soyunma kabinine gittiği sırada yürüyüş yolunun üzerinde fenalaşarak, yere yığıldı. Genç kadının bayıldığını görenler hemen yanına giderek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşlar, ambulans gelene kadar baygın tatilcinin sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için şemsiye açarak, gölgelik oluşturdu.

Plaja gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından kadını Alanya Başkent Hastanesi’ne götürdü. Aşırı sıcaktan baygınlık geçirdiği tahmin edilen kadının, herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

"BİRDEN PATIRTI DUYDUK"

Plajda işletmesi olan Ahmet Erdoğan, tatilcinin tahtalı yürüyüş yolunda yürürken düştüğünü belirterek, “Birden patırtı duyduk, ablamız bayıldı, bizde hemen müdahale ettik. Başına güneş geçmiş, 112’ye durumu bildirdik. Hemen gerekli tedaviyi yaptılar. Yoğun sıcaklıktan dolayı fenalaşmış” dedi.

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