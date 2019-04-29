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Plajlar yaza hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahili yaza hazırlanıyor.

Plajlar yaza hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahili yaza hazırlanıyor. Kış ayları boyunca plajları kaplayan yabancı otlar temizlenirken, kum takviyesi de yapılıyor.
Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Hava şartlarının etkisiyle sahilde kum eksilmesine bağlı bozulmalar da ekipler tarafından tesviye ediliyor. Her yıl olduğu gibi Mudanya ve Gemlik halk plajlarına kum nakli başladı. Kumla plajından başlayan kum nakli Mudanya plajlarında da devam ediyor. Plaj düzenlemelerinin yanındaki sahildeki soyunma ve duş kabinlerinin bakım ve onarımı da kısa zamanda yapılacak. Yapılan çalışmalarla sahillerin ramazan bayramına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Plajlar yaza hazırlanıyor

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