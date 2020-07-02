Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

Koronavirüs salgını insanların hayatını değiştirirken trikini ile modada da bir dönüşümü başlattı. Maske kullanımının zorunluluğu ile birlikte farklı maske modelleri de satışa çıkarken plajlarda da insanlar maske kullanmaya devam ediyor. Bu yaz sahillerde mayo ve bikininin yanı sıra kombinlere trikini ile maske de eşlik ediyor. Peki, sezonun en dikkat çekici modası olan trikini modası nedir?

Trikini kelimesi hayatımıza yeni yeni girmeye başlarken insanlar “trikini ne demek?” sorusunu sormaya başladı. “Trikini nedir?” sorusuna cevap olarak tüketicilere bikinilerle birlikte aynı kumaş ve renkte üretilen maskelerin eşlik etmesinden oluşan üçlü kombin sunulmasından bahsedilebiliyor. Vatandaşların tatil planları yapmaya başladığı şu günlerde satışa sunulan ve giderek daha çok popülerleşmesi beklenen trikini maske ile beraber ve uyumlu şekilde üretiliyor. Trikini corona sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkarken her koşulda şıklığından taviz vermemeye özen gösteren kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.