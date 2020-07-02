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Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde moda da değişime uğramaya başladı. Normalleşme uygulamaları kapsamında tatil yerlerine akın eden yerli ve yabancı turistler, trikini modası ile tanıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan trikini ne demek? Bu yaz sahillerde sıkça görmeye başlayacağımız trikini nedir? İşte trikini 2020 modası hakkında tüm detaylar...

Plajlarda trikini modası! Trikini nedir? Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan trikini ne demek?

Koronavirüs salgını insanların hayatını değiştirirken trikini ile modada da bir dönüşümü başlattı. Maske kullanımının zorunluluğu ile birlikte farklı maske modelleri de satışa çıkarken plajlarda da insanlar maske kullanmaya devam ediyor. Bu yaz sahillerde mayo ve bikininin yanı sıra kombinlere trikini ile maske de eşlik ediyor. Peki, sezonun en dikkat çekici modası olan trikini modası nedir?

Trikini nedir?

Trikini kelimesi hayatımıza yeni yeni girmeye başlarken insanlar “trikini ne demek?” sorusunu sormaya başladı. “Trikini nedir?” sorusuna cevap olarak tüketicilere bikinilerle birlikte aynı kumaş ve renkte üretilen maskelerin eşlik etmesinden oluşan üçlü kombin sunulmasından bahsedilebiliyor. Vatandaşların tatil planları yapmaya başladığı şu günlerde satışa sunulan ve giderek daha çok popülerleşmesi beklenen trikini maske ile beraber ve uyumlu şekilde üretiliyor. Trikini corona sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkarken her koşulda şıklığından taviz vermemeye özen gösteren kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Trikini modası

Trikini 2020 yılının beklenmeyen bir moda trendi olarak yeni yeni yayılmaya başladı. Dünyaca ünlü isimlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla giderek daha çok bilinmeye başlayan trikini modası, Antalya plajlarında da görülüyor. Pandemi sürecinde de hem şıklığını tamamlamak hem de koronavirüs tedbirlerinden vazgeçmek istemeyen tatilciler trikini bikini modelleri ile plajlara akın ediyor. Trikini mayo ile ilgili olarak tatil sezonunun daha fazla hareketlendiği dönemde ciddi talep olacağını öngörülüyor. Trikini mayo ve bikinilerin üstüne özel olarak insanlar tarafından diktirilerek de yapılabiliyor. Evinde çok sayıda mayo ve bikini bulunan bazı kadınlar bu mayo ve bikinilerinin renginde maskeler yaptırarak trikini akımına katılıyor.

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