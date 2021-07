Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde imdadımıza koşan soğuk içecekler sayesinde serinliyoruz. Şehir içinde istediğimiz anda soğuk içeceklere ulaşmak zor olmasa da plajlar, piknik veya uzun araba yolculuklarında soğuk içecek bulmak kolay olmuyor. İçeceklerinizi ve yiyeceklerinizi her daim soğuk tutacak birbirinden güzel portatif buzdolapları…

1- Araba uyumlu buzdolabı

Arabanızla çıktığınız seyahatlerde yanınızdaki yiyecek ve içecekleri serin tutmak için Ezetil Unisex Buzdolabı tam ihtiyacınıza göre. İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan ürün siyah renkli tasarımı ve ikili içecek tutma bölmesiyle oldukça ergonomik. Geniş iç haznesine sahip portatif buzdolabı 12 W enerjiyle çalışıyor.

2- Renkli ve kullanışlı

Lecxin Mini USB Buzdolabı kırmızı rengi ve retro tasarımıyla her yerde yanınızda. Buz gibi içecekleri, soğuk kalması gereken mezeleri ve meyveleri istediğiniz yere taşıyarak her yerde keyif yapın.

3- Kamp, plaj ve pikniklerin vazgeçilmezi

Dillere destan kalitesiyle adından söz ettiren Stanley Soğutucu ile yiyecek ve içecekler 4 güne kadar buz gibi kalır. Outdoor etkinliklerde akla ilk gelen marka olan Stanley’in soğutucusu 28.3 litre kapasiteli yani 40 içecek kutusuna yetecek kadar yeri var! İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan ürün sağlamlığı ve şıklığıyla da gönülleri fethedecek.

4- Geniş hazneli ve kolay taşınır

Geniş ailelerin ve büyük arkadaş gruplarının çok seveceği Mobicool Oto Buzdolabı sayesinde herkese yetecek kadar soğuk içecek var. 39 litre kapasiteli oto buzdolabına araba çakmaklığından enerji sağlayabilirsiniz. İsteğe bağlı prize de takabileceğiniz ürünü, enerji kaynağından çıkardığınızda çekçekli tekerlek tasarımı sayesinde her yere rahatça taşıyabilirsiniz.

5- Plaja uygun renkli soğutucu

Turuncu renkli ve portatif tasarımlı SM SunniMix Soğutma Kutusu plaja çok yakışır. Kızgın kumlarda güneşlenirken ya da denizden çıktıktan hemen sonra satın aldığınız soğuk içecekleri buz gibi içebilirsiniz.

6- Masmavi ve portatif

Penguen Oto Buzluk, mavi tasarımı ve 24 litre haznesiyle pikniklerin en önemli demirbaşı. İçine pek çok şey sığdırabileceğiniz ürünü, araba çakmaklığına takarak çalıştırabilirsiniz. Mangal etlerini pikniğe gidene kadar buz gibi tutacak portatif buzluk sayesinde pikniğin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

7- Uzun yolculukların vazgeçilmezi

Favomoto Araba Buzdolabı arabayla çıktığınız uzun kamp, tatil ve pikniklerde sıcaktan bunalmanıza engel olacak. Araç içine kolaylıkla sığdırabileceğiniz buzdolabını durduğunuz her yerde yanınıza alarak sıcak havaya meydan okuyun. 7.5 litre kapasiteli ürün sayesinde dilediğiniz her an serin içeceklere ulaşabilirsiniz.

8- Kim demiş çantalı buzdolabı olmaz diye?

Aracınızda kullandıktan sonra yanınızda çanta gibi taşıyabileceğiniz Ezetil Woods Bez Oto Buzdolabı son derece kullanışlı. Dış görünüşü çantaya benzeyen ürünü her yerde kullanabilirsiniz. 16 litre kapasiteli oto buzdolabı 12 W enerjiyle çalışan ürünü öneririz.

9- Buzdolabınızı denizde de yanınızdan ayırmayın

Pikap şeklinde tasarlanmış, eğlenceli Bestway Portatif Şişme Buzdolabı denizde ve havuzda sizinle beraber yüzebilir. Plaj eğlencelerinizi ikiye katlayacak katacak ürün rengarenk şişme tasarımı ve 31 litrelik hacmiyle tatillerinizi hem keyifli hem de serin geçirmenize yardımcı olur.

10- Şık tasarım ve yüksek kalite

Chanmee Araba Buzdolabı mini tasarımı ve şık dizaynıyla ihtiyaç duyduğunuz her yerde yanınızda. Dış mekan etkinliklerinde severek kullanacağınız ürün 6 litre hacmi ve 65 dereceye kadar soğutma özelliğiyle yiyecek ve içeceklerinizin ısısını korur.