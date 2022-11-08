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Plakadan HGS sorgulama işlemi nedir? Plakadan HGS bakiye ve borç sorgulama nasıl yapılır?

08.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HGS sorgulama özelliği çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Plakadan HGS sorgulama sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. İnternet veya telefon sistemi üzerinden hızlı geçiş sistemi sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz. Yolculuğa çıkmadan önce HGS sorgulama kontrolü yapmanız önerilmektedir. Belirli bir bakiye altına düşmeden HGS sisteminizi güncellemeniz şarttır. Plakadan HGS bakiye ve borç sorgulama nasıl yapılır?

Plakadan HGS sorgulama işlemi nedir? Plakadan HGS bakiye ve borç sorgulama nasıl yapılır?

Ücretli otoyollardan veya köprülerden geçerken hgs sisteminin kullanılması zorunludur. HGS sisteminin kullanılış amaçlarından biri trafikteki sıkıntıları azaltmaktır. HGS sistemine sahip olabilmek için PTT üzerinden gerekli belgeler ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonucunda aracınıza PTT'nin verdiği etiketi yapıştırarak sistemi kullanabilirsiniz. HGS geçişlerde ceza sistemi de bulunmaktadır. Belirli bir bakiye sınırı bulunmaktadır. Bakiye sınırına dikkat ederek yolculuk yapmanız gerekmektedir.

Plakadan HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Hesap bilginizi sorgulamak için PTT sistemi gibi çeşitli sistemleri kullanabilirsiniz. Online sistemi kullanarak da hesap bilgilerinizi sorgulatabilirsiniz. Sorgulama yapabilmeniz için çeşitli bilgiler gerekmektedir. Plaka veya araç ruhsat kaydı gibi bilgilerle HGS sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. PTT sistemi üzerinden müşteri hizmetleri bölümü ile sorgulama yapabilirsiniz. Plakadan HGS bakiye sorgulama işlemlerini internet üzerinden de yapabilirsiniz.

HGS bakiye sorgulama genellikle plaka bilgileri üzerinden yapılmaktadır. Bakiye sorgulama işlemleri de iki şekilde yapılmaktadır. e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Plakadan HGS borç sorgulama işlemini tamamlamak için telefon seçeneğini kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz.

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Karayolları HGS sorgulama nasıl yapılır?

Karayolları sistemini kullanarak da HGS sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakiye veya HGS sistemine yansımış cezaları öğrenmek için Karayolları HGS sorgulama sistemine girmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden sisteme girdikten hemen sonra aşamalar bulunmaktadır:

  • Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapın
  • HGS sorgulama sekmesi açın
  • Plaka bilgilerini girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Araç plakasına yazılan HGS sorgulama işlemi

HGS sorgulama işlemi aracın plakası ile gerçekleştirilmektedir. Ceza veya sorgulama öğrenmek için öncelikle HGS müşteri PTT sayfasına giriş yapılmaktadır. Sayfada istenilen bilgiler bulunmaktadır. Araç plakası vergi numarası veya TC kimlik numarası ile plakadan hgs sorgulama işlemini yapabilirsiniz. HGS sisteminin onaylamış olduğu uygulama üzerinden de sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Geçiş ihlali sorgulama işlemi de bulunmaktadır, online işlem ile ceza durumlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Para cezası verilen işlemlerde 15 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Gecikmiş ödemelerde ilave para cezası eklenmektedir. Bu sebeple erken ödeme yapmanız önerilmektedir. Plakadan HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi için Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasını kullanabilirsiniz. Birçok sorgulama veya ceza ödeme işlemleri için PTT sayfasından da yardım alabilirsiniz.

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hgs sorgulama plaka

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