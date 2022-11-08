HGS nasıl alınır, ilk defa HGS nasıl alınır? HGS kartı en kolay nereden alınır?

Hızlı Geçiş Sistemi trafikteki sorunları azaltmak için kullanılan uygulamalardan biridir. Şehirler arası yolculuklarda ve boğaz geçişlerinde kullanılması zorunlu olan ücretli geçiş sistemidir. HGS kartı kullanılmadığı takdirde plaka üzerinden okuma yapılmaktadır. HGS sisteminde kameralı geçişler bulunmaktadır ve kamera sistemi ile kontroller yapılmaktadır. HGS alınabilmesi için öncelikle başvuru yapılması gerekir. HGS için gerekli belgeler ile PTT üzerinden başvuru yapılmaktadır. HGS başvurusunu tamamlayıp HGS kartını aldıktan sonra HGS etiketi ya da kartıyla sistem kullanıma açılır.

HGS nasıl alınır?

Hızlı Geçiş Sistemine sahip olabilmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. HGS satış noktaları üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. PTT üzerinden HGS almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

PTT üzerinden bireysel veya kurumsal seçim yaparak başvuru yapılmalıdır.

Başvuru esnasında nüfus cüzdanı, araç ruhsatı ve ruhsat fotokopisi gereklidir.

Anlaşmalı bankalar (Ziraat, Vakıf, Türkiye iş bankası ,Garanti, Akbank, Yapı kredi, Kuveyt türk, Albaraka türk ,TEB, QNB finansbank) üzerinden ödemeyi tamamlayabilirsiniz.

HGS kart veya etiket ödemesini mobil internet üzerinden de yapabilirsiniz.

Başvuru onaylandıktan hemen sonra HGS sistemini kullanabilirsiniz.

HGS kartı en kolay nereden alınır?

HGS kartı alabilmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. HGS satış noktaları üzerinden HGS alınabileceği gibi en kolay HGS kartı alma yöntemi PTT üzerinden gerçekleştirilir. Gerekli evraklar ile şubeye başvurmak zorunludur. PTT üzerinden başvurulduğu gün içerisinde etikete sahip olabilirsiniz. PTT üzerinden bireysel başvuru yapmak için kimlik kartı ve ruhsatla birlikte PTT merkezlerinden başvuru yapılabilir.

HGS başvurusu tamamlandıktan sonra otoyol geçişlerinde kaçak geçiş yapılmaması gerekir. Kaçak geçiş yapanlara para cezası yansıtılmaktadır. HGS bakiyenizi de yolculuk öncesi kontrol etmeniz önerilmektedir. Güvenli ve kolay bir yolculuk yapmanız için HGS kullanılması zorunlu kılınmıştır. Anlaşmalı HGS satış noktaları kullanarak da hızlı geçiş sistemi sahibi olabilirsiniz. Anlaşmalı benzin istasyonları üzerinden de HGS alabilirsiniz.

İlk defa HGS nasıl alınır?

Daha önce HGS kullanmayanlar için belirli şartlar bulunmaktadır. En yakın banka şubesine giderek veya online bankacılığı kullanarak da HGS işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. İlk defa HGS alacakların şu adımları takip etmesi gerekir:

Yakınınızda bulunan PTT şubesine başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru sırasında TC kimlik numarası, ruhsat gibi gerekli belgeler teslim edilmektedir.

Belgeler incelendikten sonra ilk alım ücreti ve kart ücreti ödenmektedir.

Bakiye yüklemesi yapılmaktadır.

Alınan HGS kartı ve etiketi kullanıma açıktır.

HGS yüklemeleri kart yoluyla da yapılmaktadır. Online banka işlemlerinizde otomatik ödeme talimatı vererek HGS bakiyenizi güncelleyebilirsiniz.

HGS alma ücreti ne kadar?

2022 yılı için HGS kart ve başvuru ücreti dâhil olarak 45 TL'dir. PTT HGS ücreti 45 TL üzerinden belirlenmiştir ancak anlaşmalı bankalar üzerinden farklı fiyatlar uygulanmaktadır.

HGS'yi hangi bankalar ücretsiz veriyor?

Hızlı geçiş sistemi belirli bir ücret ile çalışmaktadır. HGS başvurusu yapıldıktan sonra kart ve başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Etiket alındığı andan itibaren devreye girmektedir. Eğer HGS için PTT'den başvuru yapmayacaksanız ücretli HGS veren bankalar aracılığıyla da HGS alabilirsiniz. PTT ile anlaşmalı olan bankaları tercih ederek başvuru da bulunabilirsiniz. HGS'yi ücretsiz veren bankalar da mevcuttur ve 2022 yılı için ücretsiz HGS veren bankalar Garanti ve İş Bankası'dır.



