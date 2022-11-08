HGS gri liste ne demek, PTT HGS gri liste nedir? HGS hesap durumu gri liste nedir?

Hızlı Geçiş Sistemi trafik sorunlarını gidermek amacıyla kullanılır. HGS sistemine sahip olabilmek için abonelik alınmaktadır. Abonelik alınabilmesi için PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara ya da HGS noktalarına başvuru yapılmalıdır. Kimlik ve ruhsat bilgileri ile HGS sistemine başvuru yapılır. Verimli bir yolculuk yapabilmeniz için bakiyenizin yeterli olması gerekmektedir. HGS bakiyesi ya da HGS olmadan geçiş yapan kişiler çeşitli cezalara maruz kalır.

HGS sistemi olmadan kaçak geçiş yapıldığında plaka üzerinden ceza sistemi devreye girmektedir. Ceza sorgulama işlemini Karayolları Genel Müdürlüğü veya e-Devlet sitesi ile internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Trafikte ceza yememek için HGS sisteminizi sıklıkla kontrol etmeniz gerekmektedir. Gri listeye girmeden HGS bakiyenizi doldurarak yolculuğa çıkmanız önerilmektedir.

HGS hesap durumu gri liste nedir?

Yolculuğunuzun sınırlı olmaması için HGS bakiyenizi sıklıkla güncellemeniz gerekmektedir. HGS bakiyeniz yetersiz olduğunda ücretli yollar kullanılırsa ceza yazılır. HGS sisteminde bakiye durumunu belirtmek amacıyla bazı listeler bulunur. "HGS gri liste ne demek?" sorusunun cevabı da bakiyenin yeterli oranda olmamasıdır. HGS gri listede olmak, HGS bakiyesinin 45 tl ve altında bulunması demektir. Hızlı geçiş sisteminde bakiyenin en az 60 tl olması gereklidir. İkinci sınıf araç kategorisinde ise minimum 75 tl olması gereklidir.

HGS bakiyeleri de geçişlerde oldukça önemlidir. HGS bakiye gri liste ise bakiyenizin yeterli olmadığını belirtmek için kullanılan bir listedir. Gri listede bulunmamanız için bakiyenizi sıklıkla güncellemeniz önerilmektedir. HGS hesap durumu gri listesine girdiyseniz, bakiyenizi kontrol etmeniz ve yükleme gerçekleştirmeniz gerekir.

PTT HGS gri liste nedir?

Gri liste bakiyenin alt limitte olduğu gösteren liste çeşididir. PTT HGS gri liste sistemini kontrol ederek yolculuğunu yapabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca gri listede kalmamanız gerekir. Uzun süre gri listede kalan HGS kullanıcılarının HGS aboneliği iptal edilir. Aboneliğin iptal edilmemesi için bakiyenizi yolculuk öncesi kontrol etmeniz gerekir. HGS kara liste için bakiyenizin 30 TL ve altında olması durumunda devreye girer. HGS kara liste sistemine rağmen yolculuk yaparsanız sistem üzerinde kaçak geçiş olarak tespit edilir.

HGS kara liste ile gri liste arasında fark bulunur. Gri listeye düştüğünüzde yolculuk yapılır fakat kara listeye girdiyseniz minimum tutarda yolculuk yaptığınız için ceza yazılır. Kara listeyse bakiyenizin en alt limitte olduğunu belirtir. Gri liste ise minimum limite yaklaştığını ifade eden durumdur. Kara veya gri listeden çıkmak için bakiyenize belirli bir tutarda yükleme yapmanız gerekir. Şehir dışına çıkan tüm HGS kullanıcıların bakiye sistemini kontrol etmesi gerekir. Cezai işlem veya belirli para cezası ödememek için bakiyenizi güncel olarak yenilemeniz şarttır. HGS gri liste sorgulaması ise PTT müşteri hizmetleri veya HGS sitesinden yapılır.

Hızlı Geçiş Sistemi özellikleri nedir?

HGS sisteminde çeşitli özellikler bulunmaktadır. Hızlı geçiş sisteminin özellikleri şu şekildedir: