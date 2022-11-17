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Plakasız sürücüden şaşırtan tepki: Bırakın eve gideyim babam görecek

17.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de yapılan trafik denetiminde plakasız araçla trafikte ilerledikleri ve denetim noktasından önce birbirlerinin yerine geçerek araçta şoför değiştirdikleri tespit edilen kişilere 750 TL ceza uygulandı. Ceza yiyen gencin polisle tartışma yaşadığı esnada "Babam görecek" dediği görüldü.

Plakasız sürücüden şaşırtan tepki: Bırakın eve gideyim babam görecek

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime takılan 2 genç, denetim noktasına yaklaştıklarında araçta birbirlerinin yerine geçerek şoför değişikliği yaptı. Polis ekiplerinin durumu fark etmesi ve aracı durdurması üzerine gençlerden biri, “Sıkıntı yok abi istediğiniz testi yapabilirsiniz” dedi. Polis ekipleri şoför koltuğundan yan koltuğa geçen gence alkol testi yaptı. Alkolsüz çıkan genç, polise, “O hataya bir kere düştüm” dedi ama genç sürücü ön plakayı takmamaktan dolayı cezai işlem uygulanacağını öğrenince polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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''YENİ ALDIM ARABAYI''

Polis ekiplerine peş peşe bahane sıralayan genç, “ Tamponum boyandı kaza yaptım. Arabamı boyacıdan yeni aldım” dedi. Polis ekiplerinin plakanı ön camına koyabilirsin uyarısına, “Ön camında göremezsiniz ki yeni aldım arabayı. Kaza yapmışım, plaka var abi. Bak plakada hiç işlem yok. Ben kötü anlamda demiyorum. Arabada vida yok. Bozuk plaka okunmaz diye kameralar çekiyor diye takmayayım diye düşündüm” dedi.

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''BABAM GÖRECEK''

Polis ekiplerine ısrarla zor anlar yaşatan genç sürücü, “Böyle bir şey olmaz. Arabama kaportacıdan yeni almışım. Arabamı evime götürüp plaka bastıracağım. Bu plakayı nasıl takayım arabaya, görmüyor musunuz plakayı. Evime gideyim ben yarın yapacağım” dedi. Ceza yiyen sürücünün kendisini görüntüleyen basın mensuplarını eliyle işaret ederek " Babam görecek demesi ilginç anlara sahne oldu.

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(İHA)

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Kadıköy

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