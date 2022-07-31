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"Planlanmış bir cinayet" Yatak odası detayına dikkat çekti! Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Rus bombardımanında hayatını kaybetti

31.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken tahıl sevkiyatı ile ilgili gelişmeleri de tüm dünya yakından takip ediliyor. Son olarak Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketi Nibulon’un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Olay ilgili konuşan Zelenskiy’in danışmanı Mikhail Podolyak bunu "İyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet" olarak nitelendirirken Rusların fırlattığı füzeyle ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı.

"Planlanmış bir cinayet" Yatak odası detayına dikkat çekti! Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi Rus bombardımanında hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Bir yandan tahıl sevkiyatı konusunda yaşanan gelişmeler dünya gündeminde geniş yer buluyor. Son yaşanan gelişmede ise Rus ordusunun saldırısında Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibinin hayatını kaybetmesi ve açıklanan ayrıntılar dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

ÜLKENİN EN BÜYÜK TAHIL ŞİRKETİNİN SAHİBİ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon’un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya hayatını kaybetti. Vadatursky’nin gece saatlerinde Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky’nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

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"İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ VE PLANLANMIŞ BİR CİNAYET"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mikhail Podolyak ise Vadatursky’nın ölümünü “önceden tasarlanan bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Vadatursky’nin ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir" dedi.
Podolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky’nin yatak odasını vurduğuna dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna tahıl
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