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Planlarını anladı, kendi planını devreye soktu! 20 milyona satmak istediler... 'Senaryo hazır, av bekliyorlar'

19.08.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan USKAD Genel Başkanı Cemil Karabayram'a telefonla ulaşan 2 dolandırıcı, İran'dan geldiğini söyledikleri sahte tabloyu tarihi tablo olduğunu belirtip 20 milyon TL'ye satmaya kalkınca baltayı taşa vurdu. Plastik sanatlar uzmanı da olan Karabayram "Bu tabloyla ilgili İran'dan bir belge üretmişler, noterli ve orijinal olduğuna dair. Profesyonelce hazırlanmış tam bir organize iş, senaryo hazır, av bekliyorlar, ben yakalamasaydım mutlaka birilerini ağlarına düşüreceklerdi" dedi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı Cemil Karabayram'a geçtiğimiz günlerde Van'dan ulaşan 2 kişi, ellerinde tarihi tablo olduğunu ve devretmek istediklerini aktardı. Tabloya 20 milyon değer koyan şüpheliler, eserin orijinal olduğunu kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna haberleşme ağı üzerinden tablonun videosunu gönderdi.

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DOLANDIRICI OLDUKLARINI ANLADI, KENDİ PLANINI DEVREYE SOKTU

Aynı zamanda plastik sanatlar uzmanı olan Cemil Karabayram, şahısların dolandırıcı olduğunu anladı ve kendi planını devreye soktu. Dolandırıcılardan daha fazla bilgi ve görsel isteyen Karabayram, şüphelilerin tablonun 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait olduğunu ve eserin İran'dan geldiğini söylemeleri üzerine, konuyu araştırdı. Yıllardır tarihi eserler üzerine çalışmalar yapan Karabayram, söz konusu tablonun 2018 yılında Alanya'da, orijinal gibi satış yapılmak istenirken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine Karabayram, elde ettiği tüm verileri Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

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"İYİ NİYETLİ İNSANLARI DOLANDIRIYORLAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan USKAD Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, 2018 yılında 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye aitmiş gibi sahte bir tablonun Alanya’ya getirildiğini hatırlatarak, "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu şüpheliler yakalanıyor. Haber tablo gerçekmiş gibi çıkıyor. Şüpheliler, sahte tablo da ilgili kurumlar tarafından kendilerine iade edilince birçok vatandaşı dolandırma yoluna gidiyorlar. Birkaç ay önce de konu bana gelmiş ve Van İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştim. Bu konulara çok duyarlıyım. Konu yakın zamanda yine gelince yine bildirim yaptım. Bu kişiler basın aracılığıyla gerçek bir algı operasyonu yapıp, daha sonra iyi niyetli insanları tuzaklarına düşürmeye başlıyorlar" dedi.

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"20 MİLYON İSTEDİLER"

Birkaç gün önce haberleşme uygulaması üzerinden kendisine bir mesaj geldiğini anlatan Karabayram, "İşte ellerinde bir tablo olduğunu ve kuruma devretmek istediğini söylüyorlar. Alıcı bulmak istediklerini söylüyorlar. Konu bana geldi, tablonun bakınca orijinal olmadığını anladım. Sahte bir tabloyu 20 milyon gibi bir paraya satma girişiminde bulunmuşlar. Biz hepimiz çok duyarlı olmamız. Birincisi bir tablonun orijinali ile sahtesi arasında ciddi farklılıkları vardır. Özel incelemeler yapmak gerekir. Belirli uzmanlar gördüğü zaman anlarlar. Konuyu ilgili birimlere bildirdik. Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgileniyor, bu arkadaşlar nitelikli dolandırıcılık yapmaktadır. Mesajları Van emniyetine bildirdim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ciddi çalışmalara imza atmıştır. Kaçırılan eserlerin ülkemize geri getirilmesi ve yapılan çalışmalar önemlidir" diye konuştu.

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"AĞLARINA DÜŞÜRECEKLERDİ"

Dolandırıcıların gerçekmiş gibi sahte eserlerle iyi niyetli insanları tuzağına düşürebildiğini ifade eden Karabayram, "Para sızdırıyorlar. Otel masrafından, yeme içme her türlü masrafını size karşılatıyorlar. Çok zengin olacaksınız gibi bir hayalle sizi peşinizden koşturup her şeyi yapabilirler. Dolandırıcılar çok profesyonel çalışmışlar. Bu tabloyla ilgili bir belge üretmişler, İran’dan, noterli ve orijinal olduğuna dair. Profesyonelce hazırlanmış tam bir organize iş. Girişi, gelişmesi, sonucu belli. Senaryo hazır, av bekliyorlar. Ben yakalamasaydım bunlar mutlaka birilerini ağlarına düşüreceklerdi. Emniyetimiz gerekli işlemleri yapar. Alanya’dan yakalandığı dönemde bugüne kadar kimleri dolandırdıkları ortaya çıkarılsın. İvedilikle bu tür çetelerin çökertilmesi lazım" açıklamasında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser dolandırıcı

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