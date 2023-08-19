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  4. Yer: Kayseri! Durumlarına acıdığı yabancı uyruklu kiracılar evden çıkartılınca evi yaktı... Ev sahibinin haklı isyanı: "Biz burayı almak için yıllarımızı verdik..."

Yer: Kayseri! Durumlarına acıdığı yabancı uyruklu kiracılar evden çıkartılınca evi yaktı... Ev sahibinin haklı isyanı: "Biz burayı almak için yıllarımızı verdik..."

19.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir ev sahibi hallerine acıdığı yabancı uyruklu kişilere evini kiraya verdi. Fakat bir süre sonra komşuların rahatsız olması üzerine ev sahibi kiracıları evden çıkarttı. Olay üzerine öfkelenen yabancı uyruklu kiracılar evi ateşe verdi. 200 bin liraya yakın zararı olduğunu ifade eden ev sahibi isyan etti: "Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Hepsi yandı..."

Yer: Kayseri! Durumlarına acıdığı yabancı uyruklu kiracılar evden çıkartılınca evi yaktı... Ev sahibinin haklı isyanı: "Biz burayı almak için yıllarımızı verdik..."

Kayseride ikamet eden İsmail Aksoy, hallerine acıdığı 2 yabancı uyruklu kişiye Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ndeki evini kiraya verdi. Belli bir süre sonra komşularından gelen şikayetler üzerine kiracıları evinden çıkarmak isteyen Aksoy, bir gün gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

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EVİ ATEŞE VERDİL...

Şahısların evden çıkmaması üzerine Aksoy, durumu mahkemeye taşıayacağını belirtti. Bunun üzerine yabancı şahıs evi ateşe verip kaçarken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Karşılaştığı durum karşısında şok olan ev sahibi İsmail Aksoy, evi ateşe veren şahsın yakalanmasını istiyor.

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"EMEKLERİMİZİ BURAYA DÖKTÜK, HER ŞEY YANDI..."

Yaşadığı olayı anlatan Aksoy, "Burası benim evim. Yabancı uyruklu iki tane genç geldi ve ev bulamadıklarını, mağdur olduklarını, iş bulup çalışacaklarını söylediler. Bende durumlarını baktım ve acıdım. Yer bulamadıklarını söyleyince burada kalmaları için evi kiraya verdim. 2 arkadaştan bir tanesi buradan çıktı ve diğeri kalmaya başladı. Komşulardan burada kalan Hasan isimli şahsın arkadaş grupları toplayıp komşuları rahatsız ettiklerini duydum. Alttaki komşu gece 1-2 civarlarında lüks araçlarla eve gelip burada kalanların olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde kullandıklarını ve camın kenarına da ledli ışıklar koyarak yerini belli ediyormuş. Buraya geldiğimde kapı ve pencere kapalıydı, içeriden pis kokular geliyordu. Bu şahsı çıkarmak istedim. Kendisi bana "çıkmıyorum, istersen polise git" dedi. Şahsa polise dava açacağımı söyledikten sonra evi 2 ayrı odadan ateşe vermiş ve kapıyı çekmiş. Sabah 5:20’de komşu aradı ve evin yandığını söyledi. Eşimle birlikte geldik ve itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Evimiz yandı. Şahsın biri bana ulaştı ve bir şey yapmadığını söyledi. Hasan isimli şahsın yaptığını biliyorum. Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Bu tür şahıslarında ülkeden gönderilmesini talep ediyorum. Benim masrafımın da bu şahıstan alınmasını talep ediyorum. Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Emeklerimizi buraya döktük. Her şey yandı. Burada 150-200 bin TL’lik masraf var" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kiracı ev sahibi

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