Plastik kokusu nasıl giderilir? Kötü plastik kokusu nasıl geçer? En faydalı plastik kokusu giderme yöntemleri

Yeni alınan plastik ürünlerde yaygın olarak karşılaşılan plastik kokusu, üretim sürecinde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanır. Plastik kokusu bazı kişiler için hafif bir rahatsızlık yaratırken, kimileri için baş ağrısı veya mide bulantısı gibi daha belirgin rahatsızlıklara neden olabilir. Bu tür kokular genellikle zamanla azalsa da kapalı alanlarda uzun süre ortamda kalabilir. Bu kokular özellikle yaşam alanlarında kullanılan plastik ürünlerde daha da rahatsız edici olur. Bu noktada, kötü plastik kokusunda kurtulma yöntemleri araştırılmaktadır.

Plastik kokusu nasıl giderilir?

Plastik kokusu gidermek için aşağıdaki pratik yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak öncesinde plastik ürünleri sıcak deterjanlı su ile güzelce yıkayıp kurulamayı unutmayın.

Gazete kağıdı

Bir parça gazete kağıdını buruşturup plastik kabın içine yerleştirin. Kapağını sıkıca kapatın ve en az bir gece bekletin. Gazete kokuyu emecektir.

Mangal kömürü

Küçük bir parça mangal kömürünü kabın içine koyup kapağını kapatın. Kömür, kokuyu tamamen emene kadar bu şekilde bekletin.

Hardal ve su karışımı

Kabın içerisine soğuk su doldurun. Bir miktar hardal ekleyin ve kabı çalkalayarak yaklaşık 1 saat bekletin. Hardal kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır.

Dondurucu

Plastik kabı ağzı açık bir şekilde dondurucuya yerleştirin. Bir gün boyunca dondurucuda bekletin. Kokunun yoğunluğuna göre süreyi uzatabilirsiniz.

Sirke ile temizleme

Kabın içine beyaz sirke veya elma sirkesi koyarak üzerini kaplayacak şekilde doldurun. Sirke, kokuları nötralize edecektir.

Pirinç ve deterjan karışımı

Kabın içine bir miktar pirinç koyun, üzerine sıvı deterjan ve biraz su ekleyin. Kabı iyice çalkalayarak koku ve kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

Çamaşır suyu

Kabın içine çamaşır suyu koyarak 1 saat kadar bekletin. Ardından bol su ile iyice durulayarak çamaşır suyu kalıntılarından arındırın.

Limon tuzu, karbonat ve sirke karışımı

Limon tuzu, karbonat ve sirkeli karışımı kabın içine koyun. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra kabı güzelce durulayın.

Kahve telvesi

Kabın içine nemli ya da kuru kahve telvesi koyarak kapağını kapatın. Kokunun tamamen gidene kadar bekletin.