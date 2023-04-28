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Platonik aşık dehşeti! Takıntı haline getirdiği kızın babasını vurdu

28.04.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta platonik açık dehşet saçtı. M.G. (65), kızını takıntı haline getirdiği iddia edilen R.G. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. İşte olayın detayları...

Platonik aşık dehşeti! Takıntı haline getirdiği kızın babasını vurdu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı.

R.G. kaçarken, M.G Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.G.'nin daha önce kızın evine gidip istediği, ancak hem kızdan, hem de ailesinden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

(DHA)

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Zonguldak silahlı saldırı

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