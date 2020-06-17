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PlayStation 5 fiyatı bu kez Fransa'da listelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Amazon Fransa kısa süreliğine PS5’i ön siparişe sundu. Fiyat neyse ki korkulan gibi değil.

PlayStation 5 fiyatı bu kez Fransa'da listelendi!

Sony’nin geçtiğimiz günlerde resmen tanıttığı PlayStation 5’in oyunlarından ve tasarımından daha ziyade fiyatı merak ediliyordu. Türkiye’de yüzde 20 ek vergisi hesaplanarak satılacak olan PS5, bugün Amazon Fransa’da kendini gösterdi. Amazon Fransa‘da PlayStation 5 fiyatı 499 Euro olarak açıklandı. Kısa süreliğine ön siparişe sunulan PS5, daha sonrasında iste liste dışı olarak listelenmeye başlandı.

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499 Euro‘luk fiyatın ana yani diskli PS5‘e ait olduğunu belirtelim. Muhtemelen disksiz sadece dijital sürümün fiyatı 40 Euro daha uygun olacak ve 459 Euro‘dan satışa sunulacak. Türkiye’de 5.999 TL‘den satışa sunulacağını düşündüğümüz PS5, Ekim veya Kasım ayında satışa sunulacak.

PlayStation 5 fiyatı

Türkiye’de en geç Aralık ayında raflardaki yerini alacak olan PS5, hem oyunları, hem tasarımı hem de ideal fiyatı ile çok ilgi görecek gibi görünüyor. Dakikalar içerisinde stokları bitecek olan PS5’in 499 Euro’luk fiyatının gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz. PS5 ayarında 499 Euro’ya PC toplayamayacağınızı belirtelim.

PS5 fiyatının ortaya çıkmasının ardından şimdi gözler Xbox Series X‘e çevrilmiş durumda. Microsoft da muhtemelen bu ay en geç Temmuz ayında Xbox Series X’in fiyatını açıklayacaktır. Microsoft, rakibi ile mücadele etmek için 499 Euro bandını aşmayacaktır. Belki bir sürpriz yapıp 459 Euro’dan bile gelebilir. Bekleyip göreceğiz.

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