PlayStation 5 için Sony'den 'heyecanlandıran' bir açıklama daha!

PlayStation 5'in artık neye benzediğini, nasıl bir tasarıma sahip olduğunu ve nasıl özelliklere sahip olduğunu artık biliyoruz. Fakat bilmediğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri PlayStation 5'in fiyatını oluştururken, diğeri ise yazılımı yani PlayStation 5'in arayüzünü oluşturuyor. Maalesef ki etkinlikte PlayStation 5'in arayüzüne dair açılış ekranı dışında hiçbir detay göremedik. Bu durum PlayStation 5 meraklılarının daha da 'meraklanmasına' yol açtı. Bu merakı giderecek yanıt ise PlayStation Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Başkan Yardımcısı Matt MacLaurin'den geldi.

İŞTE PLAYSTATİON 5 ARAYÜZÜNÜN DETAYLARI

PS5 hakkındaki soruları LinkedIn hesabı üzerinden yanıtlayan Matt MacLaurin, PlayStation 5'in arayüzü hakkındaki soruya oldukça detaylı bir yanıt verdi. Matt MacLaurin, arayüz için PlayStation 4 arayüzünün tamamen revize edilmiş halinin PlayStation 5 arayüzünde yerini alacağını söyledi. Ancak buna rağmen MacLaurin'e göre PlayStation 5 arayüzü beklenenden oldukça farklı olacak.

'YAKINDA GÖSTERECEĞİZ'

Matt MacLaurin, PlayStation 5 arayüzüyle tanışacağımız gün için ise 'yakında göstereceğiz' demekle yetindi. Yanıtında herhangi bir tarih vermeyen MacLaurin, PlayStation 4 odaklı PlayStation 5 arayüzü açıklaması ile şüphesiz merakları daha da artırdı.

