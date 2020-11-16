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PlayStation 5 ısınma sorunu ile gündeme geldi

16.11.2020 12:41 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5 ısınma sorunu ile gündeme geldi

Sony’nin kısa süre önce satışa sunduğu PlayStation 5 ısınma sorunu ile gündemde. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Sony yeni nesil konsolu PS5’i kısa süre önce satışa sunmuştu. PlayStation 5 Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede adeta yok satmıştı.

PLAYSTATİON 5 İÇİN AŞIRI ISINMA ŞİKAYETİ GELDİ

Reddit’te bazı kullanıcılar birkaç saatlik oyundan sonra PS5’in aşırı ısındığı ve brick yani kullanılmaz hale geldiği yönünde şikayetlerde bulundu. Genel kanı bu durumun güncelleme odaklı bir sorun olduğu yönünde. Çünkü bu şikayeti belirten kişi sayısı hayli sınırlı. Yani bir elin parmak sayısını bile geçmiyor.

Şimdiye kadar binlerce PS5 satıldığını düşünürsek, bu tarz soruna sahip birkaç hatalı cihazın çıkması normal gibi görünüyor.

Halihazırda bozulan cihazlar garanti kapsamında olduğu için bir sıkıntı söz konusu değil. Kaldı ki benzer sorunlar Xbox Series X‘te de ortaya çıkmıştı. Genel itibariyle bu tarz sorunlar her konsolun ilk çıkışında yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere Xbox 360 uzun bir süre 3 kırmızı ışık hatası ile gündemde kalmıştı. Üstelik bu hata Xbox 360 konsollarında hayli yaygın bir şekilde görünüyordu.

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Elbette önümüzdeki günlerde bu tarz şikayetlerin sayısı artarsa işin rengi değişebilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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