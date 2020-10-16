PlayStation 5 Türkiye fiyatı açıklandı! İşte PlayStation 5'in fiyatı

Sony PlayStation 5'in tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Bu süre boyunca PlayStation 5 hakkında birçok duyuru yapan ve yeni nesil oyun konsolunun detaylarını paylaşan Sony, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinliğinde ise PlayStation 5 fiyatını açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda PlayStation 5 Türkiye fiyatına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen o açıklama bugün yapıldı.
Sony Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile PlayStation 5'in Türkiye fiyatını açıkladı. Paylaşıma göre, PlayStation 5'in fiyatı ülkemizde 8.299 TL olacak. PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunulacak. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde PS5'e rakip olarak görülen Xbox Series X ise 9.299 TL'den ön siparişte bulunuyor.
PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb
Sony, tweetinde son olarak ürünün fiyatının tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu, Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor. Siz Türkiye için açıklanan PlayStation 5 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Okuyucu Yorumları 2 yorum