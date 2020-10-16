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PlayStation 5 Türkiye fiyatı açıklandı! İşte PlayStation 5'in fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Sony Türkiye, yaptığı açıklama ile Türkiye'deki oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 fiyatını açıkladı. İşte PlayStation 5'in fiyatı!

PlayStation 5 Türkiye fiyatı açıklandı! İşte PlayStation 5'in fiyatı

Sony PlayStation 5'in tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Bu süre boyunca PlayStation 5 hakkında birçok duyuru yapan ve yeni nesil oyun konsolunun detaylarını paylaşan Sony, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinliğinde ise PlayStation 5 fiyatını açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda PlayStation 5 Türkiye fiyatına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen o açıklama bugün yapıldı.

İŞTE PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI

Sony Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile PlayStation 5'in Türkiye fiyatını açıkladı. Paylaşıma göre, PlayStation 5'in fiyatı ülkemizde 8.299 TL olacak. PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunulacak. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde PS5'e rakip olarak görülen Xbox Series X ise 9.299 TL'den ön siparişte bulunuyor.

Sony, tweetinde son olarak ürünün fiyatının tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu, Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor. Siz Türkiye için açıklanan PlayStation 5 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
0ha bi 0yun k0ns0lu 8.300 tl olurmu beyaa saçmalık
alım gücü artık yerlerde bu makineyi almak için almak için asgari ücretli bir vatandaş 4 ay çalışacak yazık gerçekten güzel ülkeme %80 vergi alanlar mutludur umarım
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