PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

The Last of Us Part 2, bildiğiniz gibi Sony’nin yakın zamanda oyun severlere sunduğu ve an itibarıyla da oyun dünyasının en popüler markası. Hikâye detaylarından karakterlerin cinsel eğilimlerine kadar pek çok konuda tartışılan yapım, satışa sunulduğu ilk haftasında İngiltere’de büyük ilgi görerek Uncharted 4’ü geride bıraktı ve “PS4’ün en hızlı satılan oyunu” unvanını elde etti. Peki bu yeterli mi? Eski PlayStation patronu Layden’ın dediklerine bakılırsa yeterli değil.

'OYUNLARIN AYNI FİYATA SATILMASI HAKSIZLIK'

IGN’de yer verilen bilgilere göre Layden, oyunların perakende olarak yıllardır aynı fiyata, yani 59.99 dolara satıldığını belirterek bunun haksızlık olduğunu ifade ediyor. Çünkü AAA oyun geliştirmek için süreç ve maliyetler her geçen gün artarken satış fiyatları ise aynı düzeyde.

Layden, bu fiyatlandırma modelinin sürdürülebilir olmadığını, dolayısıyla “esnek fiyatlandırma” politikasına geçiş yapılması gerektiğini düşünerek örneklendirme de yapıyor.

The Last of Us Part 2 gibi AAA oyunlarının geliştirilme maliyetleri 80 – 150 milyon dolar arasında değişiyor, ki bunlara pazarlama bütçeleri dahil değil. Satış fiyatları ise 59.99 dolar.