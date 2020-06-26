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PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

OYUN HABERLERİ  | 26.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

PlayStation’ın eski patronlarından Shawn Layden, geçtiğimiz günlerde bir röportaj gerçekleştirdi ve AAA oyunların geliştirilme maliyetlerinin sürekli artarken fiyatların hâlâ düşük, hâlâ standart seviyede tutulmasının sektörün geleceği için olumsuz olduğunu dile getirdi.

PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

The Last of Us Part 2, bildiğiniz gibi Sony’nin yakın zamanda oyun severlere sunduğu ve an itibarıyla da oyun dünyasının en popüler markası. Hikâye detaylarından karakterlerin cinsel eğilimlerine kadar pek çok konuda tartışılan yapım, satışa sunulduğu ilk haftasında İngiltere’de büyük ilgi görerek Uncharted 4’ü geride bıraktı ve “PS4’ün en hızlı satılan oyunu” unvanını elde etti. Peki bu yeterli mi? Eski PlayStation patronu Layden’ın dediklerine bakılırsa yeterli değil.

'OYUNLARIN AYNI FİYATA SATILMASI HAKSIZLIK'

IGN’de yer verilen bilgilere göre Layden, oyunların perakende olarak yıllardır aynı fiyata, yani 59.99 dolara satıldığını belirterek bunun haksızlık olduğunu ifade ediyor. Çünkü AAA oyun geliştirmek için süreç ve maliyetler her geçen gün artarken satış fiyatları ise aynı düzeyde.

Layden, bu fiyatlandırma modelinin sürdürülebilir olmadığını, dolayısıyla “esnek fiyatlandırma” politikasına geçiş yapılması gerektiğini düşünerek örneklendirme de yapıyor.

The Last of Us Part 2 gibi AAA oyunlarının geliştirilme maliyetleri 80 – 150 milyon dolar arasında değişiyor, ki bunlara pazarlama bütçeleri dahil değil. Satış fiyatları ise 59.99 dolar.

Bundan yıllar öncesine gittiğimizde, geliştirilme süreçleri daha kısa ve maliyetler daha düşüktü ve perakende satış fiyatı yine 59.99 dolardı. Bakıldığında süreç ve maliyetlerde ciddi artışlar var ve bu doğrultuda perakende satış fiyatları da değişmeli. Yani Layden öyle düşünüyor.

Örneğin yapım stüdyoları, iyi görsellere sahip, senaryo modu onlarca saat süren bir oyunu yapabilmek için en az 4-5 sene harcıyor. Bu durumda oyunun satış fiyatı etiketi de buna göre düzenlenmeli. Eğer uygun fiyatlı oyun sunulmak isteniyorsa da bu kez oyun için iyi bir fikir belirlenerek daha az süre çalışılmalı ve oyun süresi kısaltılmalı.

OYUN GELİŞTİRME MALİYETLERİ 300 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Bu arada Layden, PS5 ve yeni Xbox’ın gelmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde The Last of US Part 2 gibi AAA oyun geliştirilme maliyetlerinin 300 milyon dolara kadar çıkabileceğini, dolayısıyla da standart fiyatlandırma politikasının sürdürülebilir olmadığını düşünüyor.

Ülkemizi göz önüne alırsak, vergiler ve yükselen kurlar sebebiyle zaten güncel oyunların fiyatlandırılmaları yüksek. Yurt dışında bir de standart fiyatlar yükseltilirse, herhalde burada durumlar çok daha zorlaşacaktır.

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